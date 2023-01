Faschingsumzug der Damischen Ritter am 12.02.2023 durch München

Der Gaudi-Wurm lebt…

Am 12.02.2023 findet unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dieter Reiter wieder der „Faschingsumzug der Damischen Ritter“ in der Landeshauptstadt München statt. Zahlreiche Vereine, Burschenschaften, Musik- und Tanzgruppen sowie weitere Organisationen haben sich bereits für den offiziellen Münchner Faschingsumzug angemeldet. „Wir wollen in diesem Jahr keine neuen Teilnehmerrekorde, sondern setzen heuer auf Qualität statt Quantität“, so Frank Ebeling – Festwart und Zugverantwortlicher der Damischen Ritter.

Der Verein, der offiziell „Gesellige Vereinigung der Turmfalken von 1928 e.V.“ heißt, organisiert den 16. Faschingszug, bei dem ca. 40-50 Gruppen mit ihren Faschingswägen und ca. 1.200 Teilnehmer erwartet werden. Der Zug baut sich vormittags am Thomas-Wimmer-Ring auf und startet dann traditionell um 13.13 Uhr durch die Innenstadt. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die herrliche Kulisse auf dem Münchner Marienplatz. Hier löst sich der Faschingszug dann auf und die Teilnehmer freuen sich auf die After-Zug-Party im Hofbräuhaus, bei dem die teilnehmenden Musik- und Tanzgruppen ihr Können zeigen.

Wer sich mit seiner Gruppe für den 16. Münchner Faschingszug noch anmelden möchte, findet die Anmeldeunterlagen unter www.damischeritter.de oder kann sie unter festwart@damischeritter.de beantragen. Und dann heißt es am 12.02. wieder „OH MEI, OH MEI, OH MEI“, wenn die Damischen Ritter mit Ihrem Herzog Kasimir den Faschingszug durch die Landeshauptstadt führen.

Rückschau – Das war der Faschingsumzug der Damischen Ritter 2019 👇