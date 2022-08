FC Bayern-Stars tauschen für Paulaner Trikots mit Tracht!

Premiere in Lederhose und Haferlschuhen für Mané und Co. Paulaner zieht den Bayern die Lederhosen an.

Es ist eine beliebte Tradition beim FC Bayern München zum Saisonstart: Spieler und Betreuer ziehen für Paulaner die Lederhosen an und stoßen mit Paulaner Weißbier 0,0% auf eine erfolgreiche Saison an.

Am gestrigen Sonntag feierten die Neuzugänge Sadio Mané, Matthijs de Ligt, Mathys Tel, Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch im Paulaner am Nockherberg ihre Premiere in bayerischer Tracht.

In Lederhose, Trachtenjanker und Haferlschuhen genossen so Meisterschafts-Rekordhalter wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Serge Gnabry gemeinsam mit den Neubayern den Auftritt mit Team und Betreuerstab.

Thomas Müller stellte dabei mit seinem 14. „Lederhosenshooting“ einen neuen Rekord auf und will in dieser Saison eine weitere Bestmarke setzen.