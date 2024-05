Festnahme nach Tritt ins Gesicht – Streit am Hauptbahnhof München eskaliert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2. Mai) kam es am S-Bahn Mittelbahnsteig des Hauptbahnhofs München zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 43-Jähriger infolge eines Trittes gegen den Kopf leicht verletzt wurde. Der Angreifer wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 3 Uhr erreichte die Bundespolizeiinspektion München die Mitteilung über eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am S-Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes. Nach den vorliegenden Informationen geriet ein 43-jähriger Nigerianer aus München mit einem 21-jährigen Türken und dessen drei Begleitern zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Infolge eskalierte die Situation, als der 21-Jährige auf eine am Bahnsteig befindliche Sitzbank stieg und anschließend in Richtung des Nigerianers sprang. Dabei trat er den Nigerianer mit dem Fuß ins Gesicht. Die Begleiter des Türken trennten daraufhin die beiden Männer.

Der 43-Jährige erlitt durch die Tat eine leichte Schwellung im Gesicht. Alle beteiligten Personen konnten im Anschluss durch die Sichtung der Videodaten unweit des Tatorts festgestellt werden. Der 21-Jährige wurde festgenommen und wird nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft am heutigen Tag (3. Mai) durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizei München einem Richter vorgeführt, da er über keinen festen Wohnsitz verfügt. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.