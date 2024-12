Feuer in Duplexgarage – Zwei Pkw in Brand

An Heiligabend sind in der Treffauerstraße zwei Pkw in einer Tiefgarage in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

In der Duplexgarage für vier Pkw gerieten aus bisher unbekannten Gründen die beiden oberen Pkw in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr München drang dichter schwarzer Rauch aus der Tiefgarage. Beide Pkw standen zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Zwei Atemschutztrupps nahmen umgehend zwei Hohlstrahlrohre zur Brandbekämpfung vor. Zeitgleich wurden die Treppenräume kontrolliert. Diese waren rauchfrei und somit bestand keine Gefahr für die Bewohner und Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses. Die Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung und das Feuer konnte innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Anschließend wurde die Tiefgarage mit drei Hochleistungslüftern entraucht.

Die brennenden Fahrzeuge konnten nicht mehr gerettet, aber eine Brandausbreitung auf weitere Pkw erfolgreich verhindert werden. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.