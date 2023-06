FILMFEST MÜNCHEN: Die 40. Ausgabe ist eröffnet!

Es ist wieder so weit: Am heutigen Abend des 23. Juni wurde in München die 40. Ausgabe des FILMFEST MÜNCHEN mit 1.500 Gästen aus Kultur, Filmbranche und Politik im Konzert- und Kulturzentrum Gasteig HP8 feierlich eröffnet.

Zu der Eröffnungsfeier des FILMFEST MÜNCHEN erschienen über 20 Mitglieder von Cast und Crew des Eröffnungsfilms „The Persian Version“. Darunter waren auch die Regisseurin Maryam Keshavarz sowie die Hauptdarstellerinnen Layla Mohammadi und Niousha Noor. Sie präsentierten eine Culture-Clash-Komödie, die gleichzeitig ein generationenübergreifendes Portrait ist, das mit Humor Grenzen verschwinden lässt und in Momenten der bitteren Realität positive Ausblicke gibt. Der Film folgt Leila und ihren iranischen Eltern, die in den 1960er Jahren in die USA ausgewandert sind. Dabei sitzt Leila kulturell zwischen allen Stühlen und versucht, die Geschichte ihrer Mutter und Familie zu ergründen. Das Publikum feierte anschließend das gesamte Team mit Standing Ovations. Ein besonderes Highlight: Das Filmteam legte nach der Vorführung seine eigene Playlist auf und brachte so die ausgelassene Stimmung des Films nach München.

Unter den rund 1.500 geladenen Gästen, die gemeinsam die Eröffnung des 40. FILMFEST MÜNCHEN feierten, waren neben Kulturschaffenden wie Rufus Beck, Veronica Ferres, Iris Berben und Dr. Maria Furtwängler auch viele weitere nationale und internationale Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Produzent:innen, die prominent besetzten Festivaljurys, unter anderem mit Doris Dörrie, Friedrich Mücke und Sophie Linnenbaum sowie Politikprominenz, darunter Digitalministerin Judith Gerlach und die zweite Bürgermeisterin von München Katrin Habenschaden.

Diana Iljine nutzte die Eröffnung des 40. FILMFEST MÜNCHEN dazu, ihrem Team zu danken: „Wir als Team sind dazu da, den kreativen Menschen eine Plattform zu bieten. Und mit wie viel Liebe wir das tun, mit wie viel Akribie, das ist großartig. Ich danke allen, die hinter den Kulissen seit Monaten unermüdlich arbeiten für die Vorbereitung dieses Festivals, dieses Geburtstagsfests. Lasst es uns nun gemeinsam feiern!“

Digitalministerin Judith Gerlach hob den besonderen Status Münchens und Bayerns in der Filmbranche hervor: „In den vierzig Jahren seines Bestehens hat sich das FILMFEST MÜNCHEN zu Deutschlands größtem Kinofestival im Sommer entwickelt. Und das ist kein Zufall: In München sitzen hervorragende Produktionsfirmen und Studios. Digitale Filmspezialisten arbeiten hier mit an Hollywood-Blockbustern. München ist eine Filmhauptstadt. Und das FILMFEST MÜNCHEN ist das glitzernde Schaufenster dieser großartigen deutschen und bayerischen Filmindustrie.“

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden freute sich insbesondere auf die Filme vom afrikanischen Kontinent im Programm sowie das spannende Rahmenprogramm: „Das FILMFEST MÜNCHEN ist trotz seiner inzwischen 40 Jahre jung und mutig geblieben. Das spiegelt sich im Programm wider, das heuer besonders vielfältig ist und mit Afrika eine der spannendsten filmischen Regionen in den Blick nimmt. Eine Bereicherung des Filmfests sind die flankierenden Panels und Begegnungsorte. Dort entfaltet sich die besondere Stärke der Kultur, nämlich unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und so Gemeinschaft zu stiften. Mit diesem Jubiläums-Filmfest liefert Diana Iljine eine beeindruckende Abschiedsvorstellung ab, die hoffentlich auf große Resonanz stoßen wird.“

Festivaldirektorin Diana Iljine dankte auch allen Partnern und Preisstiftern für ihr kontinuierliches Engagement für das FILMFEST MÜNCHEN.

Der Eröffnungsfilm „The Persian Version“ hat am Samstag, den 24.6., um 20 Uhr und am Freitag, den 30.6., um 18 Uhr Publikumsvorstellungen. Das Filmfest-Publikum kann Regisseurin Maryam Keshavarz am Samstag, den 24.6., um 14:15 Uhr im „Filmmakers Live! Celebrating Differences: The Persian Version“ im Festivalzentrum im Amerikahaus erleben.

