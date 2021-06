Filmfest München zu Gast bei Kino, Mond & Sterne + Schauspieler und Filmemacherinnen live vor Ort

Das Filmfest München zu Gast im Westpark

Darsteller von „Und morgen die ganze Welt“ und Filmemacherinnen von „Together Free“ live vor Ort

Aktuelles Programm bis Mitte Juli

Filmfest München 2021

Zwei Münchner Kulturinstitutionen, eine Leidenschaft: Das Filmfest München ist vom 1. bis 10. Juli zu Gast bei Kino, Mond & Sterne und feiert gemeinsam mit dem Publikum deutsche und internationale Filmkunst.

Über den gesamten Festivalzeitraum hinweg können sich Cineasten über ausgewählte Filme des FILMFEST MÜNCHEN, darunter deutsche und weltweite Filmpremieren, sowie Stars und Sternchen freuen.

Beim 38. Filmfest München gibt es 70 Langfilme aus 29 Ländern zu sehen – alle auf der großen Leinwand im und an insgesamt acht Open-Air-Locations. In vielen Filmen geht es um Fragen der Gemeinschaft und Dazugehörigkeit, um sexuelle Identität und Reisen in imaginierte Welten. Es ist ein engagiertes und zugleich unterhaltsames Line-Up, mit Filmen, die ihre eindringlichen Geschichten mit sommerlicher Leichtigkeit erzählen.

„Wir alle freuen uns auf gemeinsamen Filmgenuss unter freiem Himmel!“, sagt Diana Iljine, Leiterin des FILMFEST MÜNCHEN. „Für uns als Filmfest, das insbesondere die ZuschauerInnen im Blick hat und allen ein möglichst stimmungsvolles, schönes Kinoerlebnis bieten will, sind so erfahrene Open-Air-Partner wie KINO, MOND & STERNE ein großartiger Zugewinn!“

Aktuelle Highlights:

Quo Vadis, Aida?, Sa., 26. Juni / Programmpunkt der Münchner Balkantage

Der mehrfach ausgezeichnete Film wurde unter anderem auch für den Oscar nominiert.

Bosnien, Juli 1995. Aida (Jasna Durici) ist Übersetzerin für die UN in der Kleinstadt Srebrenica. Als die serbische Armee die Stadt einnimmt, gehört ihre Familie zu den Tausenden von Menschen, die im UN-Lager Schutz suchen. Als Dolmetscherin in den Verhandlungen hat Aida Zugang zu entscheidenden Informationen. Sie versucht dabei, Lügen und Wahrheiten auseinanderzuhalten, um herauszufinden, wie sie ihre Familie und ihre Mitbürger retten könnte.

Die seit 2007 stattfindenden Balkantage in München dienen der Förderung des Dialogs zwischen den diversen Kulturen, Traditionen und Lebensweisen der Länder der Balkanhalbinsel. Die Balkantage sind eine Initiative des Vereines HILFE VON MENSCH ZU MENSCH, eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge und Migranten. Schirmherr der Balkantage in München ist Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Und morgen die ganze Welt, So., 27. Juni / Filmemacher live vor Ort

Luisa ist 20 Jahre alt, stammt aus gutem Haus, studiert Jura. Alarmiert vom Rechtsruck in Deutschland und der zunehmenden Beliebtheit populistischer Parteien, will sie etwas verändern. Zusammen mit Freunden will sie sich klar gegen die neue Rechte positionieren. Schnell findet sie Anschluss bei dem charismatischen Alfa und dessen besten Freund Lenor. Für die beiden ist auch der Einsatz von Gewalt ein legitimes Mittel, um Widerstand zu leisten. Bald schon überstürzen sich die Ereignisse und Luisa muss entscheiden, wie weit zu gehen sie bereit ist – auch wenn das fatale Konsequenzen für sie selbst und ihre Freunde haben könnte.

Inspiriert von eigenen Erlebnissen, hat Julia von Heinz zusammen mit John Quester das Drehbuch geschrieben. In der Hauptrolle fasziniert Mala Emde als kämpferische junge Frau, die im Sturm und Drang der Gefühle vor radikalen Entscheidungen steht. An ihrer Seite erweisen sich Noah Saavedra, Tonio Schneider und Luisa-Céline Gaffron als nicht minder aufregende Entdeckungen. Ein deutsches Politdrama, das wirklich lange nachwirkt. Der Film lief im Wettbewerb der 77. Internationalen Filmfestspiele in Venedig und eröffnete die Hofer Filmtage.

Die Darsteller Noah Saavedra und Tonio Schneider (nominiert für den deutschen Schauspielpreis) sind an diesem Abend zu Gast bei Kino, Mond & Sterne. Interviews auf Anfrage.

Together Free, Mo., 28. Juni / beide Filmemacherinnen live vor Ort

Zwei Filmemacherinnen und Freundinnen präsentieren ihr Himalaya-Abenteuer live vor Ort bei Kino, Mond & Sterne. Am kommenden Montag haben Kristin Hollmann und Valerie Menke mit ihrem Film „Together Free“ ebenso viele Fragen wie Antworten im Gepäck, die sie mit dem Publikum teilen möchten.

Together Free ist ein Film über zwei Freundinnen, Kirstin und Valerie, die während einer Wanderung im Himalaya über Ihre Freundschaft nachdenken – und darüber, wie weit sie bereit sind für diese zu gehen.

Nach ihrer zehn Jahre langen Wohngemeinschaft in einer kleinen Hamburger Wohnung, steht für Valerie ein Umzug nach Kalifornien an. Was wird jetzt aus der Freundschaft der beiden? Dieser Frage wollen die beiden auf einer 28-tägigen körperlich, wie mental anstrengenden Wanderung durch den Himalaya auf den Grund gehen. Ein echtes Abenteuer.

Dieser Feelgood Film mit seinen atemberaubenden Landschaftsaufnahmen wirft Fragen auf, wie: Was macht eigentlich wahre Freundschaft aus? Warum wird Freundschaft im Alltag oft weniger Wertschätzung entgegengebracht wird als Liebesbeziehungen? Und welchen Wert haben tiefe Freundschaften im Laufe eines Lebens eigentlich?

Kristin Hollmann und Valerie Menke stehen für Interviews im Vorfeld sowie am 28.6. selbst gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Der Kino, Mond & Sterne-Spielplan bis Mitte Juli

So. 27.06. Filmteam vor Ort. Und morgen die ganze Welt Mo. 28.06. LIVE vor Ort. Together Free Di. 29.06. Best of International Ocean Film Tour (OmU) Mi. 30.06. Banff Mountain Film Festival 2021 (OmU) Do. 01.07. Filmfest München. Kaiserschmarrndrama Fr. 02.07. Filmfest München. Lieber Thomas (dt. meU) Sa. 03.07. Filmfest München. Helden der Wahrscheinlichkeit (OmeU) So. 04.07. Filmfest München. Nahschuss Mo. 05.07. Filmfest München. Monday um Zehn (dt. meU) Di. 06.07. Filmfest München. Generation Beziehungsunfähig (dt. meU) Mi. 07.07. Filmfest München. Tides (OV) Do. 08.07. Filmfest München. Blood Red Sky (dt.meU) Fr. 09.07. Filmfest München. A-HA – The Movie (OmeU) Sa. 10.07. Filmfest München. Flamingo Pride (OmeU) + Mainstream (OV) So. 11.07. Preview. Der Rausch Mo. 12.07. LIVE vor Ort. Vogelfrei. Ein Leben als fliegende Nomaden Di. 13.07. Banff Mountain Film Festival – Running Special (OmU)

Eine aktuelle Programmvorschau wird regelmäßig veröffentlicht. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Tickets und ausführliche Informationen zum Programm unter: www.kino-mond-sterne.de

Aktuelle Besucherzahlbeschränkung auf 500 Gäste, keine Testpflicht

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten kann der Ticketverkauf ausschließlich online stattfinden; Ticketrückgabe leider nicht möglich

Die Tickets kosten 9 €, Sondervorstellungen 11 €.

Einlass ab 20:00 Uhr, Programmstart ab ca. 21:15 Uhr

Das bewährte Hygienekonzept aus dem letzten Jahr wurde überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst:

Sitzkissen und Decken bitte selbst mitbringen, kein Verleih dieses Jahr

Das sogenannte „Wohnzimmer“ wird auch dieses Jahr regelmäßig über Radio Charivari und den sozialen Medien von Kino, Mond & Sterne verlost.

Hintergrundinformationen zu Kino, Mond & Sterne

In seinen 26 Jahren hat sich Kino, Mond & Sterne, Münchens ältestes das Open-Air Kino, fest im Eventkalender der Stadt etabliert. Das Kinoerlebnis mit Picknick-atmosphäre im Westpark gehört zum Münchner Sommer wie das Grillen an der Isar oder das Surfen der Eisbachwelle. Jedes Jahr sichten die Organisatoren etwa 300 Filme und stellen auch unter Berücksichtigung zahlreicher Publikumswünsche ein feinausgewogenes Programm zusammen, das Kino in seiner ganzen Bandbreite von Blockbustern bis zu kleinen Filmkunstjuwelen zeigt.

Der heimliche Star ist bei Kino, Mond & Sterne jedoch die Location selbst. Das besondere Ambiente und die einzigartige Kulisse der Seebühne im Münchner Westpark garantieren einen außergewöhnlichen Kinoabend in der Natur. Die Kombination aus gutem Kino, Atmosphäre und Kulinarik macht Kino, Mond & Sterne zum perfekten Sommer-Event.