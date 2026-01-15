Flohmarkt im Ratskeller München – 20.-23. Januar 2026
Der Ratskeller München sagt Servus und trennt sich von seinem Inventar. Nach der Schließung wird alles abgegeben: Möbel, Geschirr, Bilder und viele weitere Stücke suchen neue Besitzer. Der Flohmarkt findet vom 20. bis 23. Januar, jeweils von 10 bis 14 Uhr, statt. Bitte eigene Taschen oder Kartons mitbringen. Bezahlung ist ausschließlich per Karte möglich.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.