Flughafen München: Terminal 1-Pier erfolgreich in Betrieb gegangen

Der neue T1‑Pier am Flughafen München hat seinen regulären Betrieb offiziell aufgenommen. Zum Auftakt begrüßte der Geschäftsführer für Aviation & Operation der Flughafen München GmbH Thomas Hoff Andersson, Reisende persönlich im Terminal 1-Pier. Mit der Aufnahme des regulären Betriebs setzt der neue Pier einen weiteren Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Flughafens München. Der T1‑Pier fügt sich nahtlos in die bestehenden Abläufe des Terminals 1 ein. Am ersten Tag reisten über elftausend Passagiere über den Terminal 1-Pier und mehr als 70 Flüge wurden erfolgreich durchgeführt.

Die erste Ankunft von American Airlines aus Charlotte am neuen Pier wurde mit einer Wassertaufe in München begrüßt. Den ersten Abflug des Tages führte Delta Air Lines nach Detroit durch. Für einen besonderen Blickfang sorgte am Vormittag ein Airbus A350-900 von Cathay Pacific, der den neuen Pier in einer speziellen Retro‑Lackierung, anlässlich ihres 80-jährigen Jubiläums, anflog.

Mit der Inbetriebnahme schloss der Flughafen sein über siebenjähriges Bauprojekt ab. Über die Jahre hinweg entstand der neue Pier parallel zum laufenden Flughafenbetrieb und wurde schrittweise auf den operativen Einsatz vorbereitet – inklusive einer umfassenden Probetriebsphase innerhalb des vergangenen halben Jahres. Mit moderner Architektur und einer optimierten Passagierführung setzt der Pier neue Maßstäbe für Effizienz und Aufenthaltsqualität im Terminal 1. Der Flughafen München unterstreicht damit erneut seinen Anspruch, seinen Gästen ein leistungsfähiges, zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Reiseerlebnis zu bieten.

Der Flughafen München erweitert mit dem Terminal 1-Pier seine Infrastruktur und schafft zusätzliche Kapazitäten für bis zu sechs Millionen Passagiere pro Jahr. Der rund 360 Meter lange Neubau erstreckt sich in das Vorfeld West und umfasst – einschließlich eines Bereichs im Ankunftsmodul B – eine Gesamtfläche von rund 95.000 Quadratmetern. Die Investition von rund 665 Millionen Euro trägt der Flughafen trotz pandemiebedingter Belastungen aus eigener Kraft. Damit schafft der Flughafen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum im internationalen Luftverkehr und stärkt nachhaltig seine Position als eines der führenden europäischen Luftverkehrsdrehkreuze.