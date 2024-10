Freie Plätze im Ferienprogramm “Ferien Extra!” in den Herbstferien

Am 28. Oktober beginnen die Herbstferien. Für die Münchner Kinder und Ju-gendlichen heißt es dann „Juhuu, wieder Ferien!“ – und auch wieder Ferien Extra! So heißt das Ferienprogramm des Kreisjugendring München-Stadt (KJR), das Spaß, Action, Streetfood, Graffiti und Rap verspricht.

Bei der Kulturwoche im Spielhaus Sophienstraße am Alten Botanischen Gar-ten dreht sich drei Tage lang alles um Hip-Hop. Elf- bis 14-Jährige können dabei am 29. Oktober im Graffiti-Workshop den gekonnten Umgang mit der Spraydose lernen und eigene „Pieces“ sprühen. Am 30. und 31. Oktober wird die Stimme zum Instrument: Im Rap-Workshop schreiben die Jugendlichen eigene Texte und performen sie mit passendem Rhythmus als Sprechgesang am Mikrofon. Professionellen Support bekommen sie dabei von zwei aufstre-benden Münchner Rapper*innen: Zum einen von Gündalein, die schon am Oben Ohne Open Air am Königsplatz auf der Bühne stand und von ESC Rilla, den die Süddeutsche Zeitung dieses Frühjahr zur „Band der Woche“ kürte. An allen drei Tag gibt es zudem ein gemeinsames, vegetarisches Mittagessen.

Zum Abschlusskonzert am Donnerstag, den 31. Oktober von 16 bis 17 Uhr in der Sophienstraße 15 sind auch Familie und Freund*innen und alle Interes-sierten herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

Ein weiteres Highlight in den Herbstferien ist das zweite KJR-Street-Food-Festival statt. Hier bauen Sieben- bis Dreizehnjährige unter professioneller Anleitung einen Essenstand und überlegen sich ein Gericht, mit dem sie zum Abschluss zum kulinarischen Wettstreit antreten.

Der Stand kann eine Essensbude, ein Food-Truck oder auch ganz was ande-res sein. Bei der Premiere im vergangenen Herbst entstanden unter anderen eine „Candy Factory“, eine „Weihnachtsbude“ oder ein „Pellmeni-Stand“. Ge-werkelt und gekocht wird an fünf verschiedenen Freizeitstätten: In der Oase Neuhausen, im Kinder- und Jugendtreff ZeitFrei in Neuperlach, dem Spiel- und Bildungszentrum Sendling, dem Laimer Jugendzentrum mit Abenteuerspiel-platz und dem Kinderhaus Wolkerweg in Hadern.

An allen fünf Orten kochen die Teilnehmenden während der Woche ihr Mittag-essen selbst und planen ein Gericht, mit dem sie am Samstag, dem 2. No-vember ab 14 Uhr auf dem Street-Food-Festival gegeneinander antreten. Das leckerste Gericht gewinnt! Zu diesem Abschluss-Event auf dem Abenteu-erspielplatz der Oase Neuhausen (Hanebergstr. 14) sind auch Eltern, Freund*innen und alle anderen Interessierten eingeladen.

Ausgiebig spielen und toben können Kinder zwischen sechs und zwölf Jah-ren in der Tagesferienbetreuung des SBZ Fideliopark in der Fideliostr. 153. Von 8:00 bis 16:00 Uhr stehen drinnen und draußen viele Spielgeräte und Fahrzeuge zur Verfügung, zusätzlich unternehmen die Kids Ausflüge. Mittags gibt es ein frisch vor Ort gekochtes Essen. Die Tagesferienbetreuung kann für einzelne Tage oder für die ganze Ferienwoche gebucht werden.

Die Preise bei den Ferienangeboten des KJR sind dabei sehr überschaubar. Eine Woche Tagesferienbetreuung kostet samt Verpflegung regulär 52 Euro, mit München-Pass 26 Euro, Einzeltage 17 €, Anmeldeschluss ist der 19. Okto-ber. Die Hip-Hop-Workshoptage kosten insgesamt 30 Euro und ermäßigt 15, beim KJR-Street-Food-Festival beträgt der Teilnahmebeitrag 25 Euro.

Kostenlos können Kinder und Jugendliche in den Offenen Treffs der KJR-Freizeitstätten kickern, breakdancen, chillen und vieles mehr. Bei allen Ferien-programmen gilt: Hauptamtliche Pädagoginnen und Pädagogen der KJR-Einrichtungen und geschulte Honorarkräfte sorgen für professionell betreuten Ferienspaß.

Mehr Informationen und Anmeldung zum KJR-Ferienprogramm „Ferien Extra!“ für die Herbstferien stehen online auf www.ferien-extra.de.