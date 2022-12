Gaskonzession neu abgeschlossen: Gauting und SWM wollen sichere Wärmeversorgung und Klimaziele in Einklang bringen

Die Gemeinde Gauting im Landkreis Starnberg hat ihre Gaskonzession neu vergeben und setzt dabei weiterhin auf die SWM Infrastruktur, die Netzgesellschaft der Stadtwerke München. Der entsprechende Konzessionsvertrag wurde jetzt geschlossen. Gauting hatte die Konzession entsprechend den Vergaberichtlinien bundesweit ausgeschrieben. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Damit verantwortet die SWM Infrastruktur weiterhin in Gauting sowie in 37 weiteren Kommunen in der Region den Gasnetzbetrieb.

Die SWM Infrastruktur ist sich ihrer doppelten Verantwortung bewusst: zum einen die Gewährleistung einer bezahlbaren und gesicherten Energieversorgung für Bürger*innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, zum anderen diese in Einklang mit den Klimazielen zu bringen.

Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin von Gauting: „Ich freue mich, dass wir unsere langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen können. Die SWM sind für Gauting der verlässliche und kompetenten lokale Partner an unserer Seite, der uns sowohl bei der Versorgungssicherheit als auch bei der Dekarbonisierung nicht alleine lässt.“

Stefan Dworschak, Geschäftsführer der SWM Infrastruktur: „Als 100-prozentiges kommunales Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen stehen die SWM den Städten und Gemeinden der Region seit Jahrzehnten als verlässlicher Partner zur Seite, angefangen von der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme, über den Betrieb der Versorgungsnetze bis hin zum gemeinsamen Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Städten und Gemeinden die Energiewende schaffen können.“