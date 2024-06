GemeinsamTeamEuropa: EM-Flashmob mit Fangesängen am Münchner Hauptbahnhof

Deutsche Bahn feiert Auftakt der UEFA EURO 2024™ mit hunderten Fußball-Fans aller 24 EM Nationen • Mittendrin: Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah • Partnerschaft von DB und UEFA startet feierlich am Münchner Hauptbahnhof

Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in München: Rund 500 Fußballfans stiegen heute Morgen gutgelaunt aus dem EM-gebrandeten ICE am Münchner Hauptbahnhof. Aber auch aus anderen ICE-Zügen strömen sie herbei. Sie sind gestylt und geschminkt in den Farben aller 24 EM-Nationen. Unter ihnen Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah. Unter den staunenden Augen der Bahnreisenden an diesem Morgen stimmen sie gemeinsam die Fußballhymne „You’ll never walk alone“ an – erst zaghaft leise und dann immer lauter werdend bis zur emotionalen Stadionatmosphäre. Spätestens jetzt ist klar: Die UEFA EURO 2024™ kann beginnen. Deutschland ist bereit für das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland heute Abend.

Hinter dem Spektakel steckt die Deutsche Bahn als Nationale Partnerin der UEFA EURO 2024™. Sie ist Organisatorin des EM-Flashmobs und startet mit der Aktion den hoffentlich unvergesslichen Fußballsommer 2024. „Wir bringen Teams und Fans nicht nur von Spielort zu Spielort, sondern sind auch ein Ort für Begegnungen. Dabei wollen wir die Fans aus ganz Europa herzlich begrüßen, so Stefanie Berk, Marketing Vorständin DB Fernverkehr.“ Die modernste und größte ICE-Flotte mit inzwischen 410 Zügen und rund 10.000 zusätzlichen Sitzplätzen pro Tag wird die Teams und die Fans klimafreundlich und bequem zu den Spielorten bringen.

„Es war unglaublich, all die Fans hier am Eröffnungsspieltag in München zu sehen“, sagt Gerald Asamoah nach der Ankunft am Münchner Hauptbahnhof. „Ich bin stolz, Teil dieses besonderen Moments gewesen zu sein und freue mich auf ein spannendes und faires Turnier. Die Energie und die Emotionen, die wir heute beim Flashmob erlebt haben, sind genau das, was die Fußball-Europameisterschaft ausmacht und braucht.“

Als offizielle Nationale Partnerin der UEFA Europameisterschaft 2024™sorgt die Deutsche Bahn für klimafreundliche An- und Abreisen zu den Spielen der Fußball-EM. „Unsere Partnerschaft mit der UEFA zeigt, dass große Sportereignisse und Klimaschutz Hand in Hand gehen können“, so Stefanie Berk weiter. „Wir verbinden Menschen aller Länder und Kulturen und leisten gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz.“ Alle Fußballbegeisterten, die eine Eintrittskarte für ein Spiel ergattern konnten, können das Fan-Ticket für 29,90 Euro (1. Klasse für 39,90 Euro) kaufen. Weitere Informationen finden sich hier.