Gentleman ist Headliner auf der Hauptbühne des Münchner Sommernachtstraums 2023

Mit seiner Musik passt er geradezu perfekt zum Sommernachtstraum: Gentleman wird am 15. Juli als Headliner mit jamaikanischen Klängen und Hip-Hop geprägten Lyrics die Hauptbühne im Olympiapark zum Leben erwecken und den Festival-Besucher:innen eine traumhafte Sommernacht bereiten. Das weitere Line-Up folgt in den nächsten Wochen.

Gentleman, mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto, ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Vertreter seiner Musikrichtung im deutschsprachigen Raum. Mit seinen unvergessenen Live-Auftritten und Hits wie „Dem Gone“ und „Superior“ begeistert er seit Jahren Fans auf der ganzen Welt. Am 15. Juli wird er als Haupt-Act beim Sommernachtstraum 2023 im Olympiapark das Publikum mit seiner charismatischen Art und seinen energiegeladenen Sounds begeistern. In seiner Musik verbindet Gentleman Reggae, Dancehall und Hip-Hop zu einem tanzbaren Sound, der auch zum Nachdenken anregt. Der Ausnahmekünstler ist nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für sein soziales Engagement. Gentleman unterstützt verschiedene gemeinnützige Organisationen. So ist er beispielsweise seit 2008 Botschafter für das Projekt Viva con Agua, das sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, für Sanitärversorgung und Hygiene einsetzt. Seine Texte vermitteln Hoffnung und plädieren für Zusammenhalt in einer „Mad World“.

Der Sommernachtstraum ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Münchner Kulturlebens und zieht jährlich zehntausende Besucher:innen an. Das Festival bietet eine einzigartige Mischung aus Live-Musik auf zwei Bühnen, Kunst und kulinarischen Erlebnissen und schafft so eine besondere Atmosphäre. Höhepunkt des Abends ist das spektakuläre Feuerwerk – eine der größten Pyroshows Deutschlands.

Weitere Informationen zum Event und den Ticketpreisen unter www.sommernachtstraum.de.