Glaswürfe von Balkon in Richtung spielender Kinder

Am Sonntag, 23.05.2021, gegen 17:45 Uhr, befanden sich zwei Kinder (sechs und sieben Jahre alt) beim Spielen vor ihrem Wohnhaus in der Welfenstraße. Der Bereich hier ist als Spielstraße gekennzeichnet und bei dem Wohnhaus handelt es sich um einen Wohnblock mit fünf Stockwerken und jeweils Balkonen in Richtung der Spielstraße.

Zum genannten Zeitpunkt wurde durch einen bislang unbekannten Täter aus einer bislang

unbekannten Wohnung ein Gurkenglas in Richtung der spielenden Kinder geworfen.

Dieses zersprang in unmittelbarer Nähe der Kinder. Nur durch Zufall wurde keines der

Kinder getroffen und verletzt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es bereits am Dienstag, 18.05.2021, zu einem

ähnlichen Glaswurf durch einen unbekannten Täter gekommen war. Im Umfeld der

Wohnanlage wurden Zeugenbefragungen durchgeführt und ein schriftlicher Zeugenaufruf

angebracht.Das Kommissariat 26 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wohnanlage Beobachtungen oder

Wahrnehmungen gemacht, die zur Aufklärung führen können? Wer kann Hinweise auf

den oder die Täter geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.