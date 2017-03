Green Day: Die Rückkehr der Punkrock-Giganten! – 07.06.2017 Olympiahalle München

12. Album „Revolution Radio“ im Oktober 2016 erschienen – Arena-Konzert im Juni in München bestätigt

Mit unverwüstlichen Punk-Idealen, Kritik am Chaos unserer Zeit und mitreißenden Rock-Songs veröffentlichten Green Day im vergangenen Oktober mit „Revolution Radio“ ein spektakuläres neues Werk und ihr nunmehr 12. Studioalbum. Vier Jahre nach Erscheinen der Album-Trilogie „¡Uno!“, „¡Dos!“ und „¡Tré!“ richtet „Revolution Radio“ den Blick nach vorn und ist ein ambitioniertes Statement zum Geist unserer Zeit und den Gefühlen ihrer Generation. Bereits zu Beginn des Jahres haben Green Day auf ihrer Europatournee ausverkaufte und gefeierte Konzerte in Mannheim, Berlin und Köln gespielt. Nun kommen sie am 7. Juni für eine exklusive Headline Show in die Münchener Olympiahalle.

Billie Joe Armstrong (Gesang, Gitarre), Mike Dirnt (Bass) und Tré Cool (Schlagzeug) gelten als Ausnahmekünstler. Und dies nicht nur auf der von ihnen perfekt beherrschten musikalischen Ebene. Verblüffend ist die aufrichtige Bodenständigkeit, die sie trotz des Erfolges auszeichnet. Keine Star-Allüren, stattdessen Punkrock mit durchweg brillanten Melodien und klugen Texten. Seit fast drei Jahrzehnten gehören Green Day daher zu den spannendsten, kraftvollsten und erfolgreichsten Rock-Acts der USA. Mit ihrem dritten Album „Dookie“ läuteten sie 1994 das große Punk-Revival ein, waren Wegbereiter der Neo-Punk-Ära und Vorreiter für Gruppen wie The Offspring oder Blink 182. Sie bewiesen, dass kraftvoller Punk und Pop kein Widerspruch sein müssen. 75 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen sowie fünf Grammys untermauern die einzigartige Popularität der Kalifornier.

Green Day sind dabei stets um Weiterentwicklung bemüht. Mit jeder Platte erfinden sie sich ein Stück weit neu. Ob auf dem gesellschaftskritischen, gedankenvollen „Insomniac“ (1995) oder ihrem Exkurs in den Singer-Songwriter-Rock mit „Warning“ (2000), immer wieder lernt man neue Facetten kennen. Ihren bislang größten Triumph erlebten sie 2004 mit „American Idiot“. Inhaltlich eine Rockoper im Stile von The Who‘s „Quadrophenia“, verkaufte sich das überwältigende Werk weltweit über 15 Millionen Mal. Sieben MTV-Awards, ein Grammy sowie die Ernennung zur „besten Band des Planeten“ und „besten Live-Band aller Zeiten“ durch die britische Musikzeitschrift „Kerrang!“ verdeutlichen dies eindrucksvoll. Auf dem 2009er Album „21st Century Breakdown“ kehrten Green Day sodann zu den begeisternden Drei-Minuten-Krachern der frühen Jahre zurück, integrierten aber ebenso Elemente aus Folk, Alternative Rock und kunstvoll komponierten Pop-Momenten.

2012 bot das eingespielte Trio, das seit Jahren sowohl live als auch im Studio von dem zweiten Gitarristen Jason White unterstützt wird, ein weiteres, so noch nicht erlebtes Ereignis: Innerhalb von drei Monaten erschienen mit „¡Uno!“, „¡Dos!“ und „¡Tré!“ gleich drei komplett neue Studioalben. Die Entstehungsgeschichte dazu erzählte die eindringliche Dokumentation „¡Quatro!“, der im vergangenen Oktober mit „Heart Like a Hand Grenade“ eine weitere Filmdokumentation folgte, die die gesamte Geschichte hinter „American Idiot“ aufrollt. Mit dem kämpferischen „Revolution Radio“ wird nun die nächste Phase ihrer künstlerischen Entwicklung angegangen. Das Album seziert messerscharf die Verwerfungen unserer Zeit. „Es ist mehr als offensichtlich, dass die Welt ihren Zusammenhalt verloren hat“, sagt Billie Joe Armstrong. „Revolution Radio“ ist ein Aufruf für alle verlorenen Seelen, zusammen zu kommen, zusammen zu tanzen, zu singen und vor allem sich zusammen zu finden. Das ist der Spirit, den Green Day seit dem allerersten Tag gelebt haben.“ Diesen Geist werden die Fans auf eindrucksvolle Weise im Juni erneut erleben können, wenn die Band die Olympiahalle in München zum Beben bringt.

Mi. 07.06.17 München Olympiahalle

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 03.03.2017, 10:00 Uhr

www.ticketmaster.de

Ticket Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)