„Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ – das Replaytheater spielt wieder

Die perfiden Betrugsmaschen von Trickdieben stellen gerade ältere Menschen vor immer wieder neue Herausforderungen.

Das Polizeipräsidium München veranstaltet in Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e.V. unter dem Motto „Vorsicht Trickbetrug“ zum wiederholten Male ein Präventionsprojekt, in dem das Engagement des Replaytheaters fortgeführt wird, das bereits mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichnet wurde.

Direkt auf Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, stellen die professionellen Theaterpädagogen/innen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die vielen Gesichter des Trickbetrugs dar. Freiwillige werden sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben vor Ort die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchner Polizei zu informieren und können auch mit den Darstellern den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchener Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Völlig altersunabhängig ist jeder herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig beim Polizeipräsidium München unter Tel.:089/2910-0 oder unter der E-Mail: kost-kriminalprävention-muenchen@polizei.bayern.de an.

Die erste Veranstaltung der neuen Auftaktreihe findet am

Dienstag, 28.11.2023, 14:00 Uhr (Einlass 13:00 Uhr) in der Nachtkantine, Speicherstraße 17 (Werksviertel Mitte), 81671 München statt.

Weitere Termine folgen. Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.