Grundsteinlegung in München für eines der modernsten und fortschrittlichsten Holzgebäude Deutschlands: Das M-Plaza

Mit Reden von u.a. Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk, Stadtbaurätin und Herrn Clemens Baumgärtner (LL.M.), Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, fand heute die feierliche Grundsteinlegung des M-Plaza im M-Park München auf dem ehemaligen Areal der Siemenswerke in Thalkirchen statt.

Das M-Plaza (www.M-Plaza.de) soll bereits im nächsten Jahr fertiggestellt werden und ist ein wegweisendes Bürogebäude, das neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation setzt. Auf einer Fläche von über 40.000 Quadratmetern entsteht hier ein Bürohaus in Holzbauweise und aus recyceltem Stahl, das höchste ökologische Standards erfüllt. Diese Kombination macht das M-Plaza zu einem besonders ressourcenschonenden Gebäude. Holz als nachwachsender Rohstoff bindet während seines Wachstums CO2, während recycelter Stahl den Energieverbrauch und die Umweltbelastung des Bauwerks deutlich reduziert. Diese innovative Bauweise trägt maßgeblich zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.

„Das M-Plaza im M Park München markiert den Startschuss für die Umwandlung des ehemaligen Gewerbeareals in ein zukunftsfähiges, vielfältiges Stadtquartier. Dieses visionäre Projekt vereint innovative Bauweisen, nachhaltige Materialien und attraktive Architektur und gestaltet so unsere Stadt auf vorbildliche Weise lebenswerter“, betonte Frau Prof. Merk. „Ich freue mich, dass wir dieses zukunftsweisende Projekt unterstützen und den ges amten M Park im engen Dialog mit dem Bauherrn zu einem öffentlich zugänglichen und lebendigen Ensemble aus Wohnen und Gewerbe inmitten großzügiger Grünflächen entwickeln konnten.“

Das M-Plaza wird nicht nur durch seine Bauweise und Architektur, sondern auch durch seine Gestaltung überzeugen. Flexible Arbeitsplätze, energieeffiziente Systeme und intensive Grünflächen machen es zu einem attraktiven Standort für Unternehmen und ihre Mitarbeiter.

Der Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt Clemens Baumgärtner sieht vor allem die große Bedeutung für den Wirtschaftsstandort München: „Das M Plaza und der M Park haben eine günstige öffentliche Anbindung und setzen neue Maßstäbe für ein attraktives und gesundes Arbeiten für über 5.000 Mitarbeiter. Die Umgestaltung des ehemaligen Areals der Siemenswerke bietet viel Raum für Neues: Das Geviert vollzieht gerade durch das M Plaza und den M Park eine positive und sehr begrüßenswerte Entwicklun g vom versiegelten Industrieviertel zum grünen und lebenswerten Stadtquartier und ist für die Attraktivität der Landeshauptstadt auch außerhalb des Mittleren Rings für

internationale und lokale Firmen wichtig.“

Auf jedem der ca. 4.500 m² großen Geschosse werden üppige grüne Bereiche und vollautomatische, unsichtbare Klimasysteme realisiert, die ideale CO2 Mengen und Temperaturen am Arbeitsplatz gewährleisten. Die anwesenheitsgesteuerte Licht –, Luft –, Kühl und He iztechnik sowie eigene Geothermie und Photovoltaikanlagen und mehrere Großwärmepumpen stellen langfristig sehr niedrige Nebenkosten und einen hohen ökologischen Beitrag sicher.

„Das M-Plaza ist ein Symbol für unser jahrzehntelanges Engagement, ökologisch und nachhaltig zu bauen. Das durften wir u.a. im M-Quartier München bereits beweisen, das ebenfalls mit dem EffizienzHaus40 sowie LEED-Platin ausgezeichnet wurde. Mit dem M-Plaza als ersten Bauabschnitt des neuen M-Park München, zeigen wir, dass wirtschaftliche Interessen und ökologische Verantwortung vereinbar sind“, sagte Michael Gerlich, Bauherr und Inhaber der FidCap Gruppe München.

Nur etwa 10% des Bürogebäude in Deutschland erreichen eine Zertifizierung. Die beiden höchsten Zertifizierungen LEED Platin und EffizienzHaus40 sowie WiredScore Platin dürften nur sehr wenige Gebäude in Deutschland erreicht haben. Das M Plaza ist sicher das einzige, das diese höchsten Zertifikate in der von FidCap erarbeiteten Kombination mit Holzbau, recyceltem Stahl, Geothermie, Photovoltaik und weiteren Nachhaltigkeitsmaßnahmen bietet.

Das Büro- Ökosystem im Biophilic Design aus Holz aus regionalen Wäldern und einem Skelett aus recyceltem und mit Ökostrom hergestelltem Stahl wird sich über sieben Etagen erstrecken. Es entsteht ein Arbeitsplatz der Zukunft, der den Bedürfnissen der moderne n Arbeitswelt gerecht wird. Flexible Arbeitsplätze, die Kreativität und Zusammenarbeit fördern, sowie zwei Restaurants, zwei Lounges, ein Konferenzzentrum, ein High Tech Gym mit Spa und üppig begrünte Innenhof -, Etagen- und Dachterrassen zeichnen das M-Plaza aus.