Guter Start in die Pflege: 170 Pflege-Auszubildende starten an der München Klinik

Rund 170 Fachkräfte von morgen stehen in den Startlöchern. Am gestrigen Montag (2. September) sind die neuen Auszubildenden in die Ausbildung an der München Klinik (MüK) Akademie gestartet. Die Nachwuchs-Fachkräfte kommen in diesem Jahr aus insgesamt 39 Nationen von Nepal bis Neuseeland. Zum Start begrüßte Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit MüK-Geschäftsführerin Petra Geistberger die Auszubildenden bei einer Willkommensveranstaltung im Hörsaal der München Klinik Schwabing. Die Veranstaltung mit Grußworten und Kennenlern-Aktionen bildet den Auftakt einer abwechslungsreichen Einführungswoche, die den neuen Auszubildenden ein gutes Ankommen in der Akademie und in den Krankenhäusern der MüK ermöglicht.

Dieter Reiter, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender: “Die Medizinstadt München verdankt ihren guten Ruf ganz wesentlich der städtischen München Klinik. Und das Herz unserer Klinik sind Menschen wie Sie, die jetzt lernen, mit Empathie, Wissen und Können der großen Verantwortung pflegerischer Berufe gerecht zu werden. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Berufsausbildung und viel Freude dabei.“

Petra Geistberger, Geschäftsführerin (CHRO) und Arbeitsdirektorin: “Sie sind die Fachkräfte von morgen. Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Berufsstart in der München Klinik bzw. in unserer Akademie entschieden haben. Sie sind Teil der großen Gemeinschaft von Pflege und Therapie, Ärztinnen und Ärzten sowie vielen anderen Berufen, die in unseren Kliniken arbeiten. Was wir machen, ist sinnvoll. Ich wünsche Ihnen viel Freude, diesen Sinn in Ihrer Ausbildung und später in Ihrem Beruf zu entdecken.“

Von Pflege bis IT: Rund 170 gesuchte Fachkräfte von morgen

Von den insgesamt rund 170 Auszubildenden starten rund 100 Auszubildende in die generalistische Pflegeausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau, rund 30 Auszubildende in die Anästhesietechnische Assistenz (ATA) bzw. Operationstechnische Assistenz (OTA) und damit in eine Ausbildung zur Fachkraft im OP-Saal, rund 30 Auszubildende in die einjährige Ausbildung der Krankenpflegehilfe sowie elf Personen in die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA). Mit zwei IT-Auszubildenden bildet die München Klinik in diesem Jahr erstmals auch in diesem Bereich eigenen Nachwuchs aus, der bei der laufenden Digitalisierung im Krankenhaus und damit für eine moderne und zukunftsfähige Versorgung eine zentrale Rolle spielt.

Gutes Ankommen in der Ausbildung

Für einen rundum gelungenen Start hat die München Klinik alle neuen Auszubildenden bereits vor dem Ausbildungsstart im Sommer zu einem Kennenlern-Grillfest am Klinikstandort Harlaching eingeladen. Die erste Ausbildungswoche hält nun mit vielen Aktionen wie Schnitzeljagd und Podiumsdiskussion eine bunte Mischung bereit, die spielerisch ein Kennenlernen aller wichtigen Informationen und Ansprechpersonen ermöglicht und das Gemeinschaftsgefühl unter den Auszubildenden von Anfang an stärkt. Auch während der Ausbildung erwarten die Auszubildenden regelmäßig Aktionen wie die gemeinsame Pizzapause, bei der in lockerer Atmosphäre Kolleginnen und Kollegen aus der München Klinik ihre spannenden Einsatzbereiche vorstellen.

Alle Ausbildungsplätze besetzt – MüK schafft zusätzliches Angebot

Mit rund 500 Ausbildungsplätzen ist die München Klinik Akademie eine der größten Bildungseinrichtungen im Pflegebereich in Bayern. Für den Ausbildungsstart 2024 haben sich erfreulicher Weise mehr qualifizierte Menschen beworben, als Plätze verfügbar sind – alle Ausbildungsplätze konnten besetzt werden. Um dem großen Interesse an den Pflegeberufen gerecht zu werden und noch mehr eigenen Pflege-Nachwuchs auszubilden, schafft die München Klinik ab kommendem Jahr mit einem zusätzlichen Termin für den Ausbildungsstart ein erweitertes Angebot. In 2025 wird in der MüK erstmals ein Ausbildungsstart in der Generalistischen Pflegeausbildung auch im Frühjahr möglich sein, zusätzlich zum regulären Ausbildungsstart im Herbst. Für den Ausbildungsstart im April und September 2025 sind Bewerbungen bereits jetzt möglich unter https://www.muenchen-klinik.de/ausbildung/. Auch für die weiteren spannenden Ausbildungswege, wie ATA/OTA oder Krankenpflegehilfe, läuft aktuell die Bewerbungsphase.

Zentral Wohnen in München, kostenlos U-Bahn fahren, praxisorientiert lernen

Für Auszubildende der München Klinik gibt es zahlreiche Angebote und Vergünstigungen, um das Leben in der gleichermaßen attraktiven wie hochpreisigen Stadt zu erleichtern. Allen voran gehören dazu rund 250 günstige Wohnheimplätze mit Zimmerpreisen unter 300 Euro sowie das 365 Euro-Ticket als Alternative zum Deutschlandticket, das die Auszubildenden kostenlos zur freien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in München bekommen. Auch das Corporate Benefits Programm der München Klinik mit zahlreichen Vergünstigungen bei verschiedenen Partner*innen können die Auszubildenden nutzen. Hinzu kommen finanzielle Benefits und Zulagen, von der städtischen München-Zulage, über Zeit- und Schichtzuschläge in der praktischen Ausbildung und vieles mehr. Eine Übersicht über die Zulagen und Vorteile für MüK-Auszubildende: https://www.muenchen-klinik.de/ausbildung/bewerbung-anerkennung/ausbildungsverguetung/