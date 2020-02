Haare ab für den guten Zweck – zahlreiche Münchner spenden für krebskranke Menschen

Heute haben sich wieder einige Münchner für den guten Zweck die Haare abschneiden lassen. Nach dem Weltkrebstag vergangene Woche wollen sie ein ganz besonderes Zeichen setzen und haben trotz Sturmtief Sabine den Weg zu den Profi-Stylisten von LIPPERTS FRISEURE MÜNCHEN am Lenbachplatz auf sich genommen, um bei der diesjährigen „Rapunzel Challenge“ mit dabei zu sein.

Melanie aus Giesing (24) hat sich ihre hüftlangen Haare abschneiden lassen, weil ihre Mama selbst an Brustkrebs erkrankt war. Marie aus Solln (10) hat teilgenommen, weil eine Lehrerin in der Schule betroffen ist und sogar der kleine Luca aus Karlsfeld (12) war mit dabei. Sein Papa hat auch Krebs und der tapfere Junge hat sich, nachdem er im letzten Jahr von der Aktion gehört hat, die Haare wachsen lassen. „Ich will krebskranken Menschen helfen und es ist mir egal, was andere über meine langen Haare in den letzten Monaten gesagt haben“, so Luca.

Einige Stunden an Schere und Kamm und etwa 20 Meter später ist die „Rapunzel Challenge“ auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Die Aktion ist 2017 vom Radiosender Gong 96.3 ins Leben gerufen worden. Morningman Mike Thiel hatte es damals geschafft, innerhalb von nur einer Woche 100 Münchnerinnen zu finden, die sich für den guten Zweck ihre Haare abschneiden lassen. Die Spenden kommen zu 100% dem Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten e.V. (BVZ) zugute, der daraus Perücken für krebskranke Menschen macht.