Hackerhaus – Traditionsreiches Wirtshaus wird zeitweilig zur „Corona Teststelle in München Zentrum“

Wo sich noch vor ein paar Wochen Menschen gemütlich auf ein Bier und bayerische Schmankerl trafen, wird jetzt der Antigen-Schnelltest im Alten Hackerhaus in der Sendlinger Straße 14 angeboten. Das Testergebnis gibt es bereits nach 15 Minuten.

Das Wirtsehepaar Christine (47) und Lorenz Stiftl (55) ließen von Alexander Auer (36), ärztlicher Leiter, ihr gemütliches Wirtshaus kurzerhand in eine Corona Teststelle umwandeln. Sie wollen damit ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten. Lorenz Stiftl: „Bis wir wieder als Gasthaus öffnen dürfen, unterstützen wir gerne die Tests. Das Hackerhaus liegt zentral und ist für viele einfach zu erreichen.“ Bis das Bier im Stammhaus der Hacker-Pschorr-Brauerei aus dem Jahre 1417 wieder fließt, stehen in Rats- und Bürgerstube Trennwände für das Infektionsschutzkonzept, das in den traditionsreichen Gaststuben mit getrenntem Ein- und Ausgang, bestens umsetzbar ist. Es gibt Bereiche für Abstriche, Tests und Dokumentation. Alexander Auer ist sehr dankbar, dass das Wirtsehepaar seiner Idee gleich zustimmte und bei der Umsetzung unterstützt. „Ich freue mich, auf vernünftigem und direktem Weg mit den erhöhten Testkapazitäten etwas Gutes beizutragen. In Patientengesprächen stellen wir fest, dass viele, auch bei einem negativen Ergebnis, nicht genau wissen, was das nun bedeutet: Muss ich in Quarantäne bleiben oder nicht? Wenn ja, wie lange? Darf ich meine Familie sehen oder nicht? Hier klären wir auf. Die ärztliche Beratung ist ein wichtiger Teil unserer medizinischen Leistung. Bei einem positiven Ergebnis erfahren sie von uns genau, was sie nun zu tun haben, um andere zu schützen.“

Die verwendeten SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests erfüllen laut Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte die Kriterien vom Paul-Ehrlich-Institut und vom Robert-Koch-Institut. Der Unterschied zum Test für Daheim ist, dass die größte Fehlerquelle vermieden wird, die Entnahme der Probe. Man muss die richtigen Stellen erreichen und genug Probenmaterial entnehmen. Zur „Corona Teststelle München Zentrum“ kann jeder zum Nasen-Rachen-Abstrich, kommen, auch gesetzlich Versicherte. Man erhält einen ärztlichen Befund, der gültig zur Vorlage bei Behörden ist. Sogar auf Englisch, sodass er bei internationalen Reisen verwendet werden kann. Die Testung dient zur Momentaufnahme. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 08.00 Uhr – 19.00 Uhr und Sa. von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr. In den 45 Euro Kosten sind Aufklärung und Beratung mit einem Arzt enthalten. Wer lieber einen Termin möchte oder sich weiter informieren möchte, kann dies online unter www.schnelltest.bayern tun. Außerdem können Firmen den Service zu sich holen. Bis Alexander Auer und sein Team mit Christine und Lorenz Stiftl ihr Feierabendbier genießen können, hoffen sie auf viele negative Tests in München.

ORT: Altes Hackerhaus, Sendlinger Straße 14, 80331 München

ÖFFNUNGSZEITEN: montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Kosten: 45 Euro, Zahlung: vor Ort in Bar, zukünftig auch mit Kreditkarte und per Paypal

Angebot für Firmen: Abstriche vor Ort, wenn zB. wichtige Meetings anstehen oder Verdachtsfälle bestehen oder zum Screening. Zum Angebot.

Für wen ist ein Covid-19 Antigen Schnelltest geeignet?

Für jeden, der schnell ein Testergebnis benötigt.

Für Reiserückkehrer (z.B. aus Risikogebieten).Testung frühestens am fünften Tag nach Einreise für vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne.

Vor Treffen mit Freunden oder Familie, insbesondere Personen die der Risikogruppe angehören (z.B. Eltern, Großeltern, Besuch im Altenheim usw.).

Vor Flugreisen bzw. bei Einreise in andere Länder (bitte schauen Sie nach den jeweils gültigen Einreisebestimmungen des betroffenen Landes, ob ein Antigen Schnelltest oder ein PCR-Test erforderlich ist).

Vor Geschäftsmeetings und Kundenkontakt.

WICHTIG: Ein negativer Antigen-Schnelltest befreit nicht von den gültigen Infektionsschutzmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen oder anderen gültigen Regeln und Gesetzen!