Haidhausen verliert letzte Postfiliale

SPD/Volt kritisiert Schließung und fordert Deutsche Post auf, ihren Service endlich zu verbessern

Die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat kritisiert die Deutsche Post: Denn mit dem Wegzug der Postbankfiliale vom Ostbahnhof ins Werksviertel gibt es nun in Haidhausen keine einzige richtige Postfiliale mehr. Statt das Angebot zu verbessern dünnt die Post ihren Service immer weiter aus. Das geht zu Lasten der Münchner*innen und muss endlich aufhören.

Zwar eröffnet die Post eine neue Zweigstelle im Werksviertel an der Friedenstraße. Diese ist aber gerade für ältere Menschen aus den Wohngebieten in Haidhausen sehr schwer erreichbar. Künftig müssen sie umständlich den Ostbahnhof queren, wenn sie Briefe verschicken oder bei der Postbank Geld abheben wollen.

Die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat kritisiert die Angebotspolitik der Deutschen Post schon seit längerem. Durch die Ausdünnung des Filialnetzes werden die Wege zur Post immer länger. Das Outsourcing der Dienstleistungen an Postshops führt oftmals zu einer Verschlechterung des Services. SPD/Volt fordert daher die Post auf, die Dienstleistungen wieder selbst und im kompletten Angebot zur Verfügung zu stellen. Außerdem muss das Filialnetz verdichtet werden. Derzeit kann ein Postshop nämlich bis zu zwei Kilometer entfernt sein. Das ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und ältere Leute eine kaum zu schaffende Distanz.

„Immer weniger Filialen, immer mehr Outsourcing: Diese Strategie der Deutschen Post hat sich wirklich nicht bewährt und muss rückgängig gemacht werden. Wir brauchen in München fußläufig erreichbare Poststellen, in denen Pakete abgeholt und aufgegeben werden können. Das ist für uns Teil der Daseinsvorsorge. Wir setzen uns für kurze Wege und guten Service ein. Und wir kämpfen um jede einzelne Filiale in den Stadtvierteln.”

Simone Burger, SPD-Stadträtin