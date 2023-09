Handtaschenraub in Pasing – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 15:45 Uhr, ging eine 25-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Roth durch die Grünanlage des Pasinger Stadtparks spazieren. Eine Gruppe von vier bislang unbekannten Männern ging auf die 25-Jährige zu und zwei von ihnen griffen unmittelbar an ihre Handtasche und rissen an dieser bis die 25-Jährige zu Boden stürzte und sich hierbei im Gesicht verletzte. Die vier bislang unbekannten Täter flüchteten im Anschluss mit der Handtasche in unbekannte Richtung.

Die 25-Jährige begab sich zur Bundespolizei am Pasinger Bahnhof, die daraufhin die Münchner Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Zwei Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, hager, südeuropäisch/nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit einem dunkelgrauen Jogginganzug

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, hager, südeuropäisch/nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit einem hellgrauen Jogginganzug

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Pasinger Stadtparks, Planegger Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.