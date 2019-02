Hard Rock Cafe München spendet 5.000 US-Dollar an “Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München”

2019 startet für Hard Rock International ganz im Zeichen des Gebens: Das Hard Rock Cafe München überreicht der “Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München” eine Spende in Höhe von 5.000 US-Dollar. “Wir stehen der Stiftung schon seit über zehn Jahren zur Seite und nutzen immer wieder Aktionen bei uns im Haus, um Spenden und Unterstützung für diese wirklich sinnvolle Arbeit zu sammeln. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir nun im Namen der Hard Rock Heals Foundation diesen Spendenbetrag für unser Herzensprojekt bereit stellen können”, erklärt Oliver Malsch, General Manager des Hard Rock Cafes München.

Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) betreut Familien mit unheilbar kranken und lebensbedrohlich schwerst erkrankten Ungeborenen, Neugeborenen, Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in München und ganz Bayern. Dabei wird das Team aus hauptamtlichen Ärzten, Psychologen, Krankenschwestern und Sozialarbeitern von über 200 Ehrenamtlichen in den Bereichen Krisenintervention, Familienbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Ziel ist es, den Familien in dieser schwierigen Zeit eine feste Stütze zu sein und Momente der Sicherheit, Geborgenheit und Normalität zu schenken.

Werbung / Anzeige

Mit der Hard Rock Heals Foundation gewährt Hard Rock International weltweit Zuschüsse für lokale Charity-Programme oder -organisationen. In diesem Jahr hat die Wohltätigkeitsorganisation das Hard Rock Cafe München aus über 200 Hard Rock-Häusern auf der ganzen Welt ausgewählt, um mit seiner Spende die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München finanziell zu unterstützen. Bislang haben Hard Rock International und die Hard Rock Heals Foundation an fast 100 Organisationen in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt Spenden übergeben.

Weitere Informationen zu der Hard Rock Heals Foundation sowie die vollständige Liste aller ausgewählten Organisationen finden Sie hier: http://www.hardrock.com/healsfoundation.