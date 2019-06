Harlaching: Vermeintliche Entführung entpuppt sich als Geburtstagsscherz

Am 21.06.2019, gegen 14.50 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei über den Notruf mit, dass er im Bereich Olching beobachtet habe, wie drei maskierte Personen bewaffnet mit Pistolen eine weitere Person in einen Pkw, BMW, gezogen hätten und davongefahren wären. Ein weiterer aufmerksamer Mitteiler beobachtete kurz darauf in der Brudermühlstraße mehrere Personen, die in einem Pkw mit Pistolen hantieren und diese immer wieder aus den Fenstern des Fahrzeugs halten würden.

Die Beschreibung des Pkw stimmte mit dem ersten Notruf überein. Aufgrund der geschilderten Beobachtungen wurde ein größerer Polizeieinsatz aufgezogen. Als das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Thalkirchen einbog und zum Stehen kam, konnten alle Fahrzeuginsassen durch Polizeibeamte gesichert werden. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

In dem Fahrzeug befanden sich vier Jugendliche (2 x 14, 2 x 15 Jahre) und eine 46-jährige Münchnerin, die das Fahrzeug fuhr.

In einer ersten Befragung vor Ort stellte sich heraus, dass die Mutter ihren 15-jährigen Sohn zusammen mit drei Freunden zu einem Kindergeburtstag gefahren hatte. Die Jugendlichen spielten hierbei eine Entführung nach.

In dem Fahrzeug wurden insgesamt vier schwarz gefärbte Spielzeugpistolen sichergestellt. Bei den Waffen handelt es sich um sogenannte Anscheinswaffen, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sehen. Zudem wurden Sturmhauben aufgefunden.

Es wurde eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz wegen der Anscheinswaffen gefertigt.

Die Polizei warnt dringend davor, täuschend echt aussehende Attrappen oder gar echte Waffen in der Öffentlichkeit zu tragen bzw. zu zeigen.