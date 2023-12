Harry Potter: Die Ausstellung kommt nach München – ab 10. Mai 2024 in der Kleinen Olympiahalle

Die interaktive „Hinter-den-Kulissen“-Ausstellung öffnet am Freitag, 10. Mai 2024 in der Kleinen Olympiahalle München

„Harry Potter: Die Ausstellung“, die bisher umfassendste Ausstellung über Harry Potter und die Wizarding World, wird am Freitag, 10. Mai 2024 in München eröffnet, wie Imagine Exhibitions, Warner Bros. Themed Entertainment und EMC Presents bekannt gaben. Tickets für „Harry Potter: Die Ausstellung“, die erstmals in Deutschland gezeigt wird, sind ab Freitag, 15. Dezember 2023, 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.harrypotter-ausstellung.de und eventim.de erhältlich.

Die brandneue Ausstellung wirft einen Blick hinter die Kulissen und präsentiert die ikonischen Momente, Charaktere, Schauplätze und Tierwesen aus den Filmen und Geschichten von „Harry Potter™“ und „Fantastische Tierwesen™“. Ebenso werden die Wunder der erweiterten Wizarding World inklusive der Kostüme, Requisiten und Bilder aus der Tony®-gekrönten Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“, die derzeit in Hamburger MEHR! Theater zu sehen ist, gezeigt. Die Besucher können in wunderschön gestalteten Kulissen unvergessliche Momente erleben, die seit mehr als zwei Jahrzehnten von Fans und Publikum geliebt werden. Von Originalkostümen bis hin zu authentischen Requisiten können sie alles aus nächster Nähe betrachten. Während einer persönlichen Reise durch innovative, beeindruckende und magische Umgebungen, die mithilfe von erstklassigem immersiven Design und Technologie geschaffen wurden, können sie die Atmosphäre hautnah erleben.

Seit ihrer Weltpremiere im Februar 2022 in Philadelphia, Pennsylvania, USA wurde „Harry Potter: Die Ausstellung“ in mehreren Städten weltweit eröffnet und hat dabei über 1,7 Millionen Besucher und Fans der Zauberwelt empfangen. Derzeit ist die Ausstellung in New York City, New York, Barcelona, Spanien und Macao, China zu sehen.

„Diese Ausstellung bietet eine aufregende Möglichkeit für alle Fans, sich mit der Zauberwelt von Harry Potter zu beschäftigen“, sagte Tom Zaller, CEO von Imagine Exhibitions. „Wir sind begeistert, „Harry Potter: Die Ausstellung“ nach München zu bringen und die nächste Generation von Tour-Ausstellungen zu präsentieren.“

„Seitdem wir uns im Bereich „Touring Exhibitions“ engagieren, setzen wir immer wieder auf neuartige und innovative Konzepte.“, sagt Dieter Semmelmann, CEO des lokalen Veranstalters Semmel Concerts.

Die aktuellen Informationen über „Harry Potter: Die Ausstellung“ sowie den Verkauf der Tickets sind zu finden auf: http://www.harrypotter-ausstellung.de und eventim.de.

Über die Wizarding World

Seit dem Moment, als Harry Potter von King’s Cross auf den Bahnsteig 9 3⁄4 entschwand, haben seine Abenteuer die Popkultur auf einzigartige Weise geprägt. Mehr als 20 Jahre später ist die Wizarding World eine der weltweit beliebtesten Franchise-Unternehmen und hat eine leidenschaftliche Fangemeinde aller Altersgruppen.

Heute ist es ein riesiges, vernetztes Universum, das sich ständig weiterentwickelt. Acht Blockbuster-Filme haben J.K. Rowlings magische Geschichten zum Leben erweckt. Fans können jetzt in drei epische „Phantastische Tierwesen“-Filme eintauchen, das mehrfach preisgekrönte Bühnenstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ sehen, hochmoderne Spiele von Portkey Games spielen, innovative Verbraucherprodukte entdecken und spektakuläre, standortbasierte Erlebnisse genießen – darunter fünf Themenparks in den Universal Studios weltweit, bahnbrechende Tournee-Erlebnisse und Events und vieles mehr, was die besonderen Momente und Orte aus der magischen Welt feiert.

Das wachsende Portfolio der von Warner Bros. Discovery betriebenen Wizarding World umfasst auch die Platform 9 3⁄4-Einzelhandelsgeschäfte und Harry Potter New York – den kultigen Flagship Store.

Fans und Neueinsteiger haben die Möglichkeit, auch hinter die Kulissen der Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter und der Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter zu schauen. Dabei können sie Geheimnisse entdecken und mehr über die Produktion der Filme erfahren.

Mit einer neuen Max-Original-Fernsehserie, die auf den Harry-Potter-Büchern basiert, entwickelt sich die Wizarding World weiter, um der globalen Gemeinschaft neue und aufregende Möglichkeiten zu bieten, sich mit ihr zu beschäftigen. Sie lädt ihre Fans auf der ganzen Welt ein, die Magie zu erforschen und zu entdecken, und bietet damit kommenden Generationen ein herzliches Willkommen.

Für die neuesten Nachrichten und Features über das Franchise besuchen Sie Wizarding World Digital unter www.wizardingworld.com.

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

Über Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE), Teil von Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises and Experiences, ist weltweit führend in der Kreation, Entwicklung und Lizenzierung von standortbasierter Unterhaltung, Live-Events, Ausstellungen und Themenparks, die auf den ikonischen Charakteren, Geschichten und Marken von Warner Bros. basieren. WBDGTE beherbergt die bahnbrechenden globalen Standorte von The Wizarding World of Harry Potter™, Warner Bros. World Abu Dhabi, WB Movie World Australia und unzählige weitere Erlebnisse die von DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, Friends und vielen anderen inspiriert wurden. In Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern ermöglicht WBDGTE Fans auf der ganzen Welt, in ihre Lieblingsmarken und Franchises einzutauchen.

Über Imagine Exhibitions

Imagine Exibitions, Inc., mit Sitz in Atlanta, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich des narrativen, immersiven Theaterdesigns, Storytellings und immersiver Erlebnisse und erschafft weltweit anspruchsvolle, qualitativ hochwertige Erlebnisse für Museen, Marken, Veranstaltungsorte und integrierte Resorts. Von der Idee bis zur Inbetriebnahme kann das Team von Imagine Exhibitions auf jahrzehntelange Erfolge in den Bereichen immersives Design, Reichweite und Unterhaltung zurückgreifen und konnte unvergessliche und zum Nachdenken anregende Welten erschaffen und implementieren. Die maßgeschneiderten Attraktionen des Unternehmens liefern klare Botschaften und steigern den Besucherzustrom, wo immer sie gezeigt werden. Imagine Exhibitions, Inc. Ist ein weltweiter Pionier in der Tour-Entertainment-Branche und verantwortet viele international anerkannte Ausstellungen wie Titanic: The Exhibition, The Hunger Games: The Exhibition, Angry Birds: The Art & Science Behind a Global Phenomenon, Jurassic World: The Exhibition, sowie Downton Abbey: The Exhibition.

Imagine Exhibitions präsentiert weltweit derzeit mehr als 40 einzigartige Ausstellungen in Museen, wissenschaftlichen Zentren, Aquarien, integrierten Resorts und außergewöhnlichen Veranstaltungsorten. Das Unternehmen entwirft, eröffnet und betreibt auch weiterhin seine eigenen Ausstellungsorte und entwickelt und implementiert dauerhafte und befristete Museums-, Marken- und Unterhaltungsobjekte.