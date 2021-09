Hasenbergl: Küche in Flammen

Am Nachmittag ist es zu einem Zimmerbrand gekommen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten.

Als der Zug der Feuerwehr an der Einsatzstelle ankam, wurde der Einsatzleiter bereits von der Anruferin in Empfang genommen.

Schnell war klar – irgendwo in der Küche in einer der Wohnungen im ersten Obergeschoss hat es begonnen zu brennen. Ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, Strahlrohr und einem Rauchvorhang, ging zur Brandbekämpfung in die Brandwohnung. Der Rauchvorhang, der an der Wohnungstüre vor dem Betreten platziert wurde, verhinderte eine Rauchausbreitung bis in das Treppenhaus. Schnell konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen und brachten das zerstörte Mobiliar ins Freie. Anschließend kontrollierten weitere Trupps die umliegenden Wohnungen auf weitere Beschädigungen. Dies konnte jedoch durch Kontrolle mit einer Drehleiter ausgeschlossen werden, sodass die Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter beginnen konnten.

Während des Einsatzes wurden die Mieterin und ihr Sohn von der Besatzung des Rettungswagens betreut, waren jedoch nicht verletzt.

Als alle Arbeiten erledigt waren, wurde die derzeit nicht bewohnbare Wohnung der Wohnungsinhaberin übergeben. Der Brand verursachte einen Sachschaden von zirka 50.000 EUR. Über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.