Saisonstart der Bürgerradtouren des Mobilitätsreferats

Am Donnerstag, 16. Mai, starten die beliebten geführten Radtouren des Mobilitätsreferats in die neue Saison. Die erste Tour „Auf den Spuren der historischen Stadterweiterung Münchens“ beginnt um 17 Uhr (Dauer: zirka zweieinhalb Stunden), der genaue Treffpunkt wird mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Die Anmeldung erfolgt online über die Website https://muenchenunterwegs.de/angebote/muenchen-neu-entdecken.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen beschränkt. Die geführten Radtouren des Mobilitätsreferats bieten schon im vierten Jahr in Folge die Gelegenheit, die schönsten Ecken Münchens auf attraktiven und sicheren Routen mit dem Fahrrad zu erkunden und kennenzulernen. Auf den Touren erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes über die Stadtentwicklung, neue und historische Viertel, zukünftige Projekte sowie die städtische Radförderung. Nicht zuletzt lassen sich bei den Radtouren auch neue Kontakte knüpfen. Das Mobilitätsreferat ist Veranstalter der Touren, die von guiding architects munich durchgeführt werden. Auf der Website finden sich ausführliche Informationen zu allen Touren, die von Juni bis Oktober angeboten werden; beispielsweise eine Entdeckungstour durch das Münchner Nachtleben und eine Olympia-Tour. Neu im Angebot sind zudem Touren in Freiham, von Freiham in die Innenstadt und durch Neuperlach. Zu jeder Tour gibt es ein kleines Booklet, anhand dessen man die Tour nachfahren oder die Informationen dazu nachlesen kann. Eine Anmeldung ist immer jeweils drei Wochen vor dem jeweiligen Termin auf der Website möglich.