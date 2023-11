Hauptbahnhof: Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen

Am Freitag, 17.11.2023, gegen 11:30 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Hauptbahnhofs. Ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München stellte sich neben den 55-Jährigen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der 55-Jährige verständigte daraufhin telefonisch den Notruf der Polizei.

Der 30-Jährige konnte vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.