Hauptbahnhof: Versuchter Raub – 24-Jähriger geschlagen

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 01:10 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Tramhaltestelle Hauptbahnhof in der Arnulfstraße. Dort wurde er von mehreren, ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen. Einer der Männer schlug dem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, während ein anderer eine Tüte wegnahm, die dieser mitführte.

Als ein Zeuge sich in die Auseinandersetzung einmischte, flüchteten die Täter und ließen die Tüte mit Inhalt zurück.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei konnte einer der Tatverdächtigen festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 27-Jährigen, polnische Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 24-Jährige erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden anderen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,75 m groß, dunkle Hautfarbe, schulterlange Dreadlocks, sprach Englisch

Täter 2:

Männlich, ca. 40 – 50 Jahre alt, ca. 1,77 m groß, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkelblonde Haare, sprach gebrochenes Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Hauptbahnhofs Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.