Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann startet Gutscheinprogramm „Seepferdchen“: Schwimmkurse für alle Erstklässler und Vorschulkinder -„Schwimmen zu können rettet Leben“

„Schwimmen zu können macht nicht nur Spaß, es dient der eigenen Sicherheit und rettet in Notsituationen Leben!“ Mit diesen Worten hat Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Wasserwacht, Benjamin Taitsch , dem Präsidenten der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Dr. Manuel Friedrich , und dem Präsidenten des Bayerischen Schwimmverbandes e.V., Harald Walter , das neue Gutscheinprogramm des Freistaats für das Frühschwimmerabzeichen ‚Seepferdchen‘ vorgestellt. Zum ersten Schultag am 14. September erhalten alle bayerischen Vorschulkinder, also alle Kinder im letzten Kindergartenjahr, sowie alle Erstklässler einen Gutschein im Wert von 50 Euro für einen Kurs zum Erwerb des Seepferdchens. „Das ist ein Ausgleich zu den pandemiebedingt aufgefallenen Schwimmkursen. Unser Ziel ist, das alle Kinder möglichst früh schwimmen lernen. Mit dem staatlichen Zuschuss können wir auch finanziell benachteiligten Kindern den Zugang zu den Kursen ermöglichen“, so der Sportminister.



Die Gutscheine erhalten die Kinder unmittelbar in der Schule und im Kindergarten. Sie können bei allen Kursen der bayerischen Schwimmvereine, der DLRG, der Wasserwacht oder auch bei weiteren hierfür qualifizierten Anbietern eingelöst werden.

Wie der Minister erläuterte, gelten die Gutscheine auch für Schwimmkurse, die bereits in den Sommerferien begonnen haben, sofern mindestens eine Unterrichtseinheit zwischen dem 14. September 2021 und dem 13. September 2022 stattfindet.