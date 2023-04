Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zur neuen Ausstattung der Polizei-Fahrradstaffel: Mit Blaulicht und Schlechtwetter-Bekleidung noch bessere Erkennbarkeit und mehr Sicherheit

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat heute gemeinsam mit Polizeiradlern die verbesserte Ausrüstung der Fahrradstaffeln vorgestellt. „Unsere Polizei-Fahrradstaffeln in München und Nürnberg sind nunmehr zusätzlich mit Blaulicht ausgestattet. So sind unsere Polizei-Radler im Einsatz noch sichtbarer und können deutlich von anderen Radfahrern unterschieden werden“, erklärte der Minister. „Insbesondere bei Dunkelheit sorgen die Front- und Heckleuchten für eine deutliche Erkennbarkeit, etwa beim Absichern einer Gefahrenstelle wie bei Verkehrsunfällen.“ Dies diene dem Schutz der Polizeikräfte und der anderen Verkehrsteilnehmer. Die bisherigen Erfahrungen des seit einem Jahr laufenden Pilotprojekts seien überaus positiv. „Mit der neuen Schlechtwetter-Bekleidung sind unsere Polizei-Radler auch bei kalten und widrigen Witterungsbedingungen einsatzbereit“, ergänzte Herrmann. „Unsere Polizei-Radler sind ein echtes Erfolgsmodell, das wir weiter ausbauen und verbessern werden.“

Laut Herrmann sind aktuell bereits zehn Einsatzräder mit Blaulicht ausgestattet. „Geplant ist, im Rahmen des noch bis Frühjahr 2024 laufenden Pilotprojekts rund zwanzig Pedelecs mit Blaulichtern aufzurüsten und die­se intensiv im Einsatz zu erproben.“ Die Blaulicht-Räder sollen in dieser Zeit insbesondere bei Fahndungen, Vermisstensuchen oder bei der Begleitung von Versammlungen getestet werden. „Zudem können unsere Fahrradstreifen künftig auch vermehrt bei Verkehrs­unfällen oder anderen Gefahrenstellen eingesetzt werden“. Der Minister ist von den Vorteilen überzeugt: „In einigen Einsatzszenarien kann das Radl dem Streifenwagen überlegen sein, beispielweise in schwer zugänglichen Bereichen oder im zähfließenden Stadtverkehr.“ Dazu kommen die absolute Umweltfreundlichkeit und der direkte Bürgerkontakt. „Unsere Polizei-Radler sind für Bürgerinnen und Bürger viel leichter ansprechbar“, so Herrmann.

Wie Herrmann erläuterte, wurden die Fahrradstreifen in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. „Unsere Polizeiradler haben im letzten Jahr bayernweit über 25.000 Einsatzstunden und somit rund 17.000 Stunden mehr als 2021 geleistet.“ Die Polizeipräsidien haben auch den Bestand an Polizei-Pedelecs erheblich erhöht. Aktuell verfügt die Bayerische Polizei über rund 600 Fahrräder und Pedelecs. Rund 800 Polizeibeschäftigte sind mit der Fahr­rad-Sonderbekleidung ausgestattet.