Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Damit ist das sogenannte Mammakarzinom die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Anlässlich des vierten Brustkrebstags am Freitag, 27. März, ruft das Helios Klinikum München West auf, Herzkissen für Brustkrebspatientinnen zu nähen.

Früh erkannt, gibt es bei Brustkrebs gute Heilungschancen. Um den Kampf gegen den Krebs aufnehmen zu können, steht vielen Frauen eine Operation bevor, die mit Wundschmerzen im Heilungsprozess verbunden ist. Damit diese Schmerzen gelindert werden können, wurde ein spezielles Kissen entwickelt. „Die Herzen werden mit längeren ‚Ohren‘ genäht und können so bequem in die Achselhöhle geklemmt werden,“ sagt Dr. Sabine Keim, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Leiterin des Brustzentrums am Helios Klinikum München West. „Schmerzen durch chirurgische Wunden oder Verspannungen können so gemindert werden und die Schwellung unter dem Arm wird reduziert. Zudem soll der Anblick des Herzkissens eine Freude bereiten“, ergänzt sie. Die Herzkissenaktion hat ihren Ursprung in den USA. Die dänische Krankenschwester Nancy Friis-Jensen brachte die Idee 2006 aus den Staaten mit. Sie rief das Heart Pillow Project ins Leben, entwickelte den Schnitt und begann, die Idee „Herzkissen für Brustkrebspatientinnen – verschenkt von Herz zu Herz“ zu verbreiten.

Auch das Helios Klinikum München West möchte sich an dieser Aktion beteiligen und lädt freiwillige Näherinnen und Näher ein, Herzkissen für Frauen mit Brustkrebs zu nähen. „Wir verteilen die Kissen im Auftrag aller ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an unsere Patientinnen“, erklärt Keim. „Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Freiwillige an der Aktion beteiligen, um Frauen mit der Diagnose Brustkrebs zur Seite zu stehen.“

Die Nähanleitung und Informationen zum Versand können über simone.theurer@helios-gesundheit.de angefordert werden. Beim Herstellen sind lediglich das Schnittmuster und das Füllgewicht von 170 Gramm vorgegeben. Aus Gründen des Komforts und der Hygiene sollte bevorzugt Baumwolle verwendet werden.

Brustkrebstag

Am Freitag, 27. März, stellt das Pasinger Klinikum die Erkrankung Brustkrebs in den Mittelpunkt und lädt bereits zum vierten Mal zum „Brustkrebstag München-West“ ein. Das breit gefächerte Programm richtet sich sowohl an Betroffene und Interessierte als auch an Fachleute. Die Veranstaltung findet im Lehrsaal, 4. OG, des Helios Klinikums München West, Steinerweg 5, statt. Alle Informationen rund um den Brustkrebstag gibt es auch auf www.helios-gesundheit.de/brustkrebs-muenchen.

Zertifiziertes interdisziplinäres Brustzentrum

Das Brustzentrum am Helios Klinikum München West erfüllt die hohen qualitativen und fachlichen Anforderungen, welche die Deutsche Krebsgesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Senologie bei der Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs vorschreiben. „Bei uns kümmert sich ein breites Netzwerk aus Spezialisten auf hohem medizinischen Niveau um das Wohl der betroffenen Frauen“, sagt Keim. Dabei stehe Individualität, Empathie und Ganzheitlichkeit im Zentrum der interdisziplinären Spezialabteilung.