Hitze in den Bergen – sicher unterwegs auf Sommertouren

Am kommenden Wochenende wartet nicht nur viel Sonnenschein auf Bergfans, sondern auch sehr warme Temperaturen. An so heißen Tagen sind eine sorgfältige Tourenplanung und umsichtiges Handeln unerlässlich, um eine schöne und sichere Zeit in der Natur zu haben. Der DAV gibt Tipps zum Wandern bei Hitze und Unwettergefahr und empfiehlt kühle Touren für heiße Tage.

Das DAV-Bergwetter sagt für die kommenden Tage hohe Temperaturen im gesamten Alpenraum voraus. Was für viele Bergfans zunächst nach der langen Regenperiode verlockend klingt, verlangt jedoch eine besonders umsichtige Tourenplanung: „Dehydrierung, Erschöpfung, Hitzschlag und Sonnenstich sind ernstzunehmende Risiken, die jeden treffen können“, warnt Stefan Winter, Ressortleiter Sportentwicklung im Deutschen Alpenverein (DAV). „Hinzu kommt, dass mit steigenden Temperaturen auch die Wahrscheinlichkeit von Gewittern deutlich zunimmt.“ Der DAV gibt Tipps, wie sich Bergsportler*innen optimal auf die Hitze vorbereiten.

Tourenplanung für Hitzetage

„Besonders schwüle, heiße Tage erfordern eine angepasste Tourenwahl und gute Vorbereitung“, betont Winter. Wer ein paar Grundregeln beachtet, kann auch im Hochsommer sicher unterwegs sein:

Touren am besten in den frühen Morgenstunden beginnen, um die größte Hitze zu vermeiden. Schattige Routen wählen: Wege an Nordhängen oder durch Wälder bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Südhänge möglichst früh begehen.

Wege an Nordhängen oder durch Wälder bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Südhänge möglichst früh begehen. Alternativen zu Gipfeltouren: Klammen, Schluchten oder Wege entlang von Bächen sind ideale Optionen für heiße Tage.

Klammen, Schluchten oder Wege entlang von Bächen sind ideale Optionen für heiße Tage. Ausreichend trinken: Mindestens 2–3 Liter Wasser pro Tagestour mitnehmen – auch ohne Durst regelmäßig trinken.

Mindestens 2–3 Liter Wasser pro Tagestour mitnehmen – auch ohne Durst regelmäßig trinken. An Sonnenschutz denken: Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, schützende Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenbrille schützen vor schädlicher UV-Strahlung.

Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, schützende Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenbrille schützen vor schädlicher UV-Strahlung. Wetterschutz mitnehmen: Wetterumschwünge sind in den Bergen häufig. Regenjacke und warme Schicht einpacken – auch im Sommer.

Sommergewitter im Blick behalten

An heißen Tagen ist das Risiko für Wärmegewitter besonders hoch. „Unwetter in den Bergen sind oft intensiver als im Flachland“, erklärt Winter. „Neben Blitzschlag drohen auch Auskühlung und Sturzgefahr auf rutschigen Wegen.“ Die Gewittergefahr steigt vor allem ab Mittag deutlich an.

Tipps bei Gewittergefahr: