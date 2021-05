Hofkonzerte 2021: M-net und egoFM unterstützen lokale Kulturszene

Support your local Bands: M-net und egoFM starten Unterstützungsaktion

7 Hofkonzerte mit Münchner und Augsburger Bands im eigenen Hinterhof

Einhaltung aller aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen

Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net ruft gemeinsam mit dem Radiosender egoFM eine Aktion zur Unterstützung der lokalen Bandszene ins Leben. Dabei werden sieben exklusive Hofkonzerte mit Münchner und Augsburger Bands verlost. Die Teilnahme an der Verlosung ist im Wechsel über die Webseiten und Social Media Accounts von M-net, den Stadtwerken Augsburg und on Air bei egoFM möglich. Die Konzerte selbst finden ab Freitag, den 28. Mai 2021 alle drei Wochen statt – natürlich unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Richtlinien und -Empfehlungen.

Aufgrund der weltweiten Pandemie können Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen noch nicht in gewohnter Form auf der Bühne stattfinden. Zwar dürfte sich die Lage für Kulturschaffende in den kommenden Monaten spürbar verbessern, aber wann genau Bands wieder live vor Publikum auftreten dürfen, ist noch nicht abzusehen.

M-net und egoFM leisten daher einen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Wiederbelebung der lokalen Musikszene – zumindest im Kleinen. Mit den Hofkonzerten ermöglichen sie lokalen Bands, wieder live zu spielen und bringen dem Publikum ein Stück Normalität zurück. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien und Empfehlungen lauschen die Zuschauer entweder von ihren Balkonen und Fenstern aus oder dürfen in begrenzter Zahl auch persönlich in den Hof kommen.

Außer in München finden die Hofkonzerte in diesem Jahr auch in Augsburg statt, und zwar alle drei Wochen jeweils am Freitag. Los geht es am 28. Mai. Die Verlosung der Gigs erfolgt unter anderem über die Facebook- und Instagram-Kanäle von M-net und egoFM.

M-net und egoFM engagieren sich schon seit vielen Jahren für lokale Kulturprojekte und -angebote. Für das bayerische Telekommunikationsunternehmen und den Münchner Radiosender ist es daher naheliegend, auch in der Pandemie soziale Verantwortung zu übernehmen. „Die Kulturszene hat es während der aktuellen Situation sehr schwer. Als Unternehmen, das in der Region verwurzelt ist, möchten wir gerne einen Beitrag leisten und die Menschen vor Ort unterstützen“, erklärt Antonia Simon, verantwortlich für Sponsoring und Events bei M-net. „Gemeinsam mit egoFM kümmern wir uns um alles, was es für die Hofkonzerte braucht: die Bands, die Technik und das Hygienekonzept. Wir freuen uns auch sehr, dass in diesem Jahr die Stadtwerke Augsburg mit dabei sind und die Hofkonzerte in Augsburg tatkräftig unterstützen.“

Weitere Infos zu den Hofkonzerten auf www.m-net.de/hofkonzerte