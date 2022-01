Hohenbrunn: Einbruch führt zur Festnahme wegen Haftbefehlen

Bereits am Sonntag, 28.11.2021, gegen 13:00 Uhr, meldete sich ein Mitteiler beim

Polizeinotruf 110 und gab an, dass zeitgleich in der Nachbarwohnung eingebrochen wird.

Dabei hatte der Mitteiler sowohl das Eindringen als auch das Entfernen der unbekannten

Täter, die mit einem Auto in unbekannte Richtung flohen, mitgeteilt. Eine sofort

eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Da dem mitteilenden Nachbarn die Namen der beiden dort wohnenden Mieter nicht

bekannt waren, mussten diese zur Klärung des Sachverhalts und Anzeigenaufnahme erst

identifiziert werden. Nachdem die Personalien der beiden feststanden, stellte sich heraus,

dass gegen einen der beiden Mieter, einem 52-jähriger Münchner, mehrere Haftbefehle

vorlagen.

Daraufhin wurde der 52-Jährige unverzüglich verhaftet und befindet sich nun in Haft.

Nach Rücksprache mit beiden Mietern wurde bei dem Einbruch nichts gestohlen. Beim

Eindringen in die Wohnung entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen.