Hot, hotter… Chippendales!

„The Welcome to Chippendales“-Tour 2024 mit 27 Standorten in ganz Deutschland

Der Vorverkauf hat begonnen!

Kreisch-Alarm und Schnappatmung sind garantiert, wenn sie 2024 die Bühnen beben lassen: die Chippendales! Vom 15. Oktober bis zum 23. November 2024 bringen die Hotties mit den legendären Manschetten und Fliege ihre Fans in Deutschland mit heißen Moves aus der Fassung! Seit über elf Jahren räumen die Chippendales bei den Best of Las Vegas Awards als Gewinner der besten Männershow ab – zu Recht! Auf ihrer neuen „Welcome to the Chippendales“-Tour lassen sie nicht nur die Hüllen fallen, sondern präsentieren bei den 27 Shows einmal mehr exzellente Tanzperformance und sensationelle Choreografien.

Wer bei den Chippendales an ultimativ trainierte männliche Oberkörper, erotische Unterhaltung und an einen atemberaubend attraktiven Cast denkt, liegt zu hundert Prozent richtig. Doch die Chippendales sind mehr als Sexappeal in Perfektion: Eine Aufnahme in das Ensemble gelingt nur mit den besten tänzerischen und musikalischen Fähigkeiten, mit einem durch eiserne Disziplin gestählten Body und mit einer überwältigenden persönlichen Bühnenpräsenz jedes einzelnen Tänzers!

Die Chippendales, deren spektakuläre Karriere 1979 Los Angeles begann, repräsentieren vor allem knisternd sexy aufgeladenem Spaß, aber zugleich auch eine Emanzipationsgeschichte: Sie etablierten die erste rein männliche Tanzgruppe der Geschichte für ein weibliches Publikum und wurden zu einem Phänomen der Popkultur. Auch wenn es nie darum ging, ein politisches Statement zu postulieren, haben die Chipps ganz nebenbei eines eben auch erreicht: Dem Sexismus von Männern konsumierter, heterosexueller Stripshows, einen Spiegel vorzuhalten und mit viel Humor zugunsten eines weiblichen Publikums einfach umzudeuten. Das Erfolgsrezept der Chippendales liegt darin, dass sie in doppelter Hinsicht begeistern: als prickelnd aufreizende exzellente Entertainment-Show für Frauen und als gesellschaftliche Anspielung mit einem schelmischen Augenzwinkern. Mit dieser Rezeptur sorgen sie mit insgesamt fünf internationalen Casts rund um den Globus seit Dekaden für ekstatischen Publikumsjubel.

In über vier Jahrzehnten sind die Männer der Chippendales vor mehr als 100 Millionen Frauen in über 100 Ländern aufgetreten, haben über 1,2 Millionen Tanktops zerrissen, 56.000 Fliegen und Manschetten getragen und wurden mehr als 70 Millionen Mal fotografiert. Der berühmte Chippendales-Kalender wurde der erste rein männliche Kalender, der sich an Frauen richtete, und hat sich weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Im Jahr 2022 wurde Chippendales® Las Vegas, die preisgekrönte männliche Revue im Rio All-Suite Hotel & Casino, zum elften Mal in Folge von den Best of Las Vegas Awards des Las Vegas Review Journal zur „Best Male Revue“ in Las Vegas gewählt. Als führende Entertainment-Show für Frauen hat die gefeierte Revue auch (wieder) den Best of Las Vegas Award für „Best Bachelorette Party“ gewonnen. Die Produktion in Las Vegas feierte kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen im Rio All-Suite Hotel & Casino mit mehr als 8.000 Aufführungen.

