Musikalisches Ausnahmetalent Nico Santos in Musik-Arena live erleben

Einer der beliebtesten Pop-Sänger der deutschen Musiklandschaft: Nico Santos tritt am 28. Juni in der Tollwood Musik-Arena auf – neues Album erscheint am 26. Mai

Gerade noch bei der Jubiläumsstaffel von „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“, am 28. Juni auf dem Tollwood Sommerfestival: Nico Santos macht mit seiner „Summer Ride 2023“-Tour Station in der Musik-Arena. Mit im Gepäck: Sein neues Album „Ride“. Karten für 59,00 Euro (ermäßigt 56,12 Euro) gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Neue Welten öffnen

„Ride“ – das neue Album „soll sich vor allem etwas trauen – neue Welten eröffnen, neue Genres erkunden, dabei super persönlich und ganz, ganz echt sein.” Mit seinem ersten veröffentlichten Song „One Day“ hat der beliebte Bremer bereits einen Vorgeschmack auf sein heiß ersehntes drittes Studioalbum gegeben, das am 26. Mai erscheint. Und am Tauschkonzert-Abend wird Nico Santos‘ musikalisches Werk unter anderem von Silbermond anders interpretiert. Auch Alli Neumann ist in Südafrika bei der Jubiläumsstaffel dabei – sie begleitet Nico Santos als Support-Act auch bei seiner Tour aufs Tollwood Sommerfestival in die Musik-Arena.

Das Publikum schätzt vor allem sein großes musikalisches Talent – das bereits mehrfach mit Gold- und Platinauszeichnungen gewürdigt wurde. Auch in TV-Auftritten, wie in der beliebten Familien-Show „The Voice of Germany“ verzauberte er das Publikum und überzeugte mit seiner freundlichen Art. Sein Können teilt er gerne mit den größten deutschen Popstars, indem er an deren Songs mitschreibt: Neben SDP, Adel Tawil und Lena hat er unter anderem mit Helene Fischer gearbeitet.

Kollaborationen mit internationalen Top-Acts

2022 erschien der Chart-Stürmer Song „In your arms (für einen Engel)“ in Zusammenarbeit mit TOPIC, Robin Schulz und Paul van Dyk. Ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere, die steil nach oben geht – weitere Hits sind absehbar. Am 28. Juni kommt der Balladen-Sänger nach München in das Zelt der Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals und bringt mit seiner unvergleichlichen Stimme und seinen Tanz-Moves Energie auf die Bühne. Ein Feuerwerk der Emotionen ist da vorprogrammiert.

Veranstaltung: Nico Santos „Summer Ride 2023“

Ort: Musik-Arena (unbestuhlt)

Datum: 28. Juni 2023

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 59,00 EUR / erm. 56,12* EUR

(Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten.)

Webseite: https://www.nico-santos.de/