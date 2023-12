Nicola Bevilacqua – Bella Italia trifft Weihnachtsdorf Pasing Arcaden – 15.12.2023

Nicola Bevilacqua verzaubert seit 2017 den Weihnachtsmarkt mit seinem Musikschatz. Und heute Abend ist er wieder da, mit einem klassischen Repertoire italienischer Musik.

Nico Bevilacqua stammt aus Kalabrien und lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Italienische Musik und seine Gitarre haben ihn schon während seiner Kindheit in Kalabrien begleitet. Beide sind auch hier in Deutschland meine Begleiter geblieben. La musica italiana ist voller Emotionen und positiver Energie.

18:00 Uhr

Eintritt frei!