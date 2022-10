Hubschrauberpiloten zur fliegerisch taktischen Übung und zur Ausbildung im Gebirge unterwegs

Die Bundespolizei-Fliegergruppe ist in der Zeit vom 06. bis 14. Oktober 2020 wieder zu Gast bei der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim (BPOLFLS OBS). Die Pilotinnen und Piloten des Bundes und der Länder sowie die Flugtechnikerinnen und Flugtechniker der Länder erhalten hierbei ihre Einweisung zum Fliegen im alpinen Gelände.

In dem Zeitraum werden die Besatzungen täglich gegen 09:00 Uhr von ihrer „Interim Heimatbasis“ in Oberschleißheim in die Alpenregion starten, um die erforderlichen Flugeinweisungen zu erhalten. Gegen 18:00 Uhr werden sie zurückkehren.

Dem vorgeschaltet ist ein zweitägiges Taktisches Training mit Inhalten des Fliegens im Verband. Hierbei werden die Teilnehmer am 04.10.2022 bei der PHuSt Sachsen in Dresden und am 05.10.2022 bei der Flugpolizei der Polizei Österreich in Salzburg zu Gast sein.

Hierbei wird der Luftraum verschiedener Bundesländer mit ca. 10 Hubschraubern des Bundes und der Polizei der Länder (BY, HH, SN, NW, ST und HE) überflogen. Die Streckenplanung wird voraussichtlich von Sankt Augustin über Erfurt nach Dresden und von dort über Bayreuth nach Salzburg führen.

Durch diese unabdingbare Ausbildungsmaßnahme kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen durch Fluglärm kommen. Hierfür bittet die Bundespolizei um Verständnis.