Hugendubel muss 31 Filialen in Bayern vorerst schließen

„Wir stehen hinter dem Krisenmanagement der Regierung und respektieren die Anordnung. Das wichtigste ist nun die Gesundheit und das Wohlergehen aller Menschen, insbesondere geht es uns dabei um unsere Mitarbeiterinnen und Mitabeiter und deren Angehörige und Familien“, sagt Maximilian Hugendubel, geschäftsführender Gesellschafter von Hugendubel.

„Unser Betrieb läuft reduziert weiter. Dabei halten wir uns weiterhin an die Sicherheitsempfehlungen des Gesundheitsministeriums, des Robert-Koch-Instituts und der WHO. Die Versorgung von Büchern können wir vor dem Hintergrund noch sicherstellen. Online, per Email, über Whatsapp und per Telefon können sich unsere Kunden weiterhin bei uns beraten lassen und Bücher bestellen“, sagt Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel.