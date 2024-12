Iggy Pop, Roxette und Joe Satriani – Line-Up für Tollwood Musik-Arena fast komplett

Wenn Musikgeschichte lebt – drei Konzerte bereits ausverkauft

Iggy Pop ganz nah in der Musik-Arena auf dem Tollwood Sommerfestival, Joe Satriani & Steve Vai, The Corrs & Melissa Etheridge, AIR neu im Vorverkauf – Line-Up fast komplett

MÜNCHEN. Der Godfather of Punk auf dem Tollwood Sommerfestival: Iggy Pop kommt am 24. Juni 2025 auf das Tollwood Sommerfestival! Der Ausnahmekünstler, der mit Songs wie „Lust for Life“, „The Passenger“ und „I Wanna Be Your Dog“ die Musikgeschichte geprägt hat, wird die Fans in der Musik-Arena begeistern. Mit über 50 Jahren Bühnenerfahrung steht Iggy Pop wie kaum ein anderer für pure Leidenschaft und kompromisslose Kreativität. Iggy Pop ist eine lebende Legende der Rockmusikgeschichte – er feiert die Wurzeln des Punks und demonstriert seine zeitlose Kraft. Neu im Vorverkauf sind Tickets für Melissa Etheridge & The Corrs (26. Juni), Alexander Marcus (4. Juli) sowie die Gitarrenvirtuosen Joe Satriani & Steve Vai (8. Juli) sowie AIR (16. Juli). Damit sind im Line-Up nur noch drei Termine offen.

Große Namen, intime Atmosphäre

Neben Iggy Pop bietet das Tollwood Sommerfestival ein außergewöhnliches Programm, das vom 19. Juni bis 20. Juli 2025 jeden Musikgeschmack trifft. Für Fans deutschsprachiger Musik gibt es mit Max Herre & Joy Denalane (7. Juli) ein weiteres Highlight. Bereits jetzt sind die Konzerte von Berq (29. Juni) und Wanda (11. Juli) ausverkauft. Für die das Konzert Spider Murphy Gang „Unplugged“ (13. Juli) sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Die Musik-Arena bringt Stars und Publikum in einer besonderen Nähe zusammen. Neben Iggy Pop stehen Legenden wie Roxette mit einem exklusiven Deutschlandkonzert (23. Juni) und Patti Smith (14. Juli) sowie deutschsprachige Acts wie Lea (19. Juli) und ENNIO (6. Juli) auf der Bühne. Ein besonderes Highlight ist der Abend „A Legendary Night“ (22. Juni) mit Suzi Quatro, Manfred Mann’s Earth Band und Maggie Reilly.

Vielfalt und Emotionen

Auch die Fans experimenteller Klänge und frischer Talente kommen nicht zu kurz: MEUTE (3. Juli) bringt mit ihrer Techno-Marching-Band die Bühne zum Beben, und Paula Hartmann (27. Juni) erzählt Geschichten aus der Hauptstadt Berlin in eindringlichen Songs. Jamie Cullum (20. Juli) sorgt mit seinem Mix aus Jazz und Pop für den glanzvollen Festivalabschluss.

Die Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals bietet eine intime Atmosphäre für ein einzigartiges Konzerterlebnis – egal ob bei großen Namen oder vielversprechenden Newcomern. Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 383850 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das derzeitige Line-Up im Überblick

19.06.2025 | Samu Haber – Beginn: 19 Uhr

20.06.2025 | Grossstadtgeflüster & Paula Carolina – Beginn: 18:30 Uhr

21.06.2025 | Edmund – Beginn: 19 Uhr

22.06.2025 | A Legendary Night: Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly – Beginn: 18 Uhr

23.06.2025 | ROXETTE – Beginn: 19 Uhr

24.06.2025 | Iggy Pop – Beginn: 19 Uhr

25.06.2025 | Ronan Keating – Beginn: 19 Uhr

26.06.2025 | Melissa Etheridge & The Corrs – Beginn: 18:30 Uhr

27.06.2025 | Paula Hartmann – Beginn: 19 Uhr

28.06.2025 | Fäaschtbänkler – Beginn: 18:30 Uhr

29.06.2025 | Berq – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

01.07.2025 | Heilung & special guest: The Hu – Beginn: 19 Uhr

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr

03.07.2025 | MEUTE – Beginn: 19 Uhr

04.07.2025 | Alexander Marcus – Beginn: 19 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 19 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 18:30 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr

16.07.2025 | AIR – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr