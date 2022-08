Infos und Verkehrshinweise zur European Championships 2022

Noch bis Sonntag, 21.08.2022, finden in München und weiteren Landkreisen die European Championships 2022 mit vielen verschiedenen Austragungsörtlichkeiten statt.

Deshalb kann es auch in diesem Zeitraum, insbesondere am Sonntag, 21.08.2022, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im südwestlich Oberbayern und in München kommen. An diesem Tag findet ein Profi-Radrennen ausgehend von Landsberg am Lech statt. Das Straßenradrennen führt um den Ammersee und endet in München am Odeonsplatz, nachdem in der Landeshauptstadt mehrere Runden gefahren wurden.

Um die Sicherheit sowie einen möglichst reibungslosen Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben Ordnungskräften des Veranstalters wieder zusätzlich rund 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Für eine störungsfreie, ungehinderte und gefahrlose Durchführung der Radrennen wurden sowohl auf der Radrennstrecke, als auch im übrigen Stadtgebiet Haltverbote aufgestellt.

Da am vergangenen Wochenende zahlreiche Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, die trotzdem in den Haltverbotszonen standen, bitten wir die betroffenen Fahrzeughalter, die verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorher zu sehen sind, dringend auch im eigenen Interesse zu berücksichtigen.

Die Fahrzeughalter sollen bitte beachten, dass die Fahrzeuge bereits vor dem Start der Sportveranstaltungen entfernt werden müssen, damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen gewährleistet werden können.

Sollten sich die Halter im Urlaub befinden, sollen sie daran denken, dass jemand anderes (z.B. Freunde, Nachbarn) spätestens alle drei Tage einen Blick auf die abgestellten Fahrzeuge hat und diese notfalls umparken könnte.

Die Route des Straßenradrennens und weitere Details sind auf der Internetseite des Veranstalters https://www.munich2022.com/de/anwohnerinfo (Anwohnerinfo) bzw. https://www.munich2022.com/de/strassenradsport (Strecke: Straßenradrennen Damen Elite) zu sehen.

Bei Rückfragen stehen die örtlichen Polizeiinspektionen oder das Organisationsteam der European Championships 2022 unter info@munich2022.com gerne zur Verfügung.