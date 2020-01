Internationalen Handwerksmesse 2020: Erstklassiges Handwerk hautnah erleben

Vom futuristischen Bohrroboter über die Live-Baustelle bis hin zu lebenden Werkstätten: Auf der Internationalen Handwerksmesse erleben Besucher vom 11. bis 15. März 2020 Handwerk ersten Ranges. 1.000 Aussteller aus mehr als 60 Gewerken präsentieren auf dem Messegelände München Produkte, Lösungen und Neuheiten aus dem Handwerk.

Live-Baustelle Das Haus geht in nächste Runde Der letztjährige Publikumserfolg, die große Live-Baustelle in der Halle C3, ist erneut eines der Highlights der Messe. Besucher erleben vor Ort, wie die unterschiedlichen Handwerksbereiche, z.B. Elektro, Trockenbau, Sanitär und Gerüstbau, zusammenarbeiten und was es beim Innenausbau dringend zu beachten gilt. Frage und Antwort zu Bauprojekten steht ein Architekt als Bauleiter. Im dazugehörigen Forum und in kostenlosen, täglichen Führungen geben Experten aller Baugewerke Tipps und Ratschläge rund um die Themen Bauen, Sanieren und Modernisieren.

Nachhaltigkeit im Fokus: Der Green Campus

Laut dem Präsidenten des ZDH, Peter Wollseifer, liegt Nachhaltigkeit in der DNA des Handwerks. Nachhaltige, handgemachte Produkte von Designern und Herstellern rücken in Zeiten von Debatten über CO2-Grenzwerte und dem Klimawandel wieder in den Fokus der Konsumenten. Das Ausbessern und Reparieren von funktionslosen oder gebrauchten Gegenständen hat sich unter dem Modewort Upcycling längst von der Not in eine Tugend gewandelt. Als Antwort auf diesen Wandel findet im Rahmen der IHM bereits zum zweiten Mal der „Green Campus“ statt. Konsumenten und Handwerksbetriebe können hier nachhaltige Produkte und Trends erleben – von der Architektur über das Wohnen und Arbeiten bis hin zu Garten, Küche und Bad. Gezeigt werden die besten Einreichungen, ausgewählt unter den Aspekten Design, Innovation und Nachhaltigkeit. Zu kaufen sind die grünen Produkte auf den Ständen des „Green Campus“; in einem „Future Shop“ werden vielversprechende Prototypen und Innovationen vorgestellt, ein hochkarätig besetztes Forum sorgt mit täglichen Vorträgen und Workshops für nachhaltigen Informationsfluss.