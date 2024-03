Isarvorstadt: Größerer Polizeieinsatz

Am Samstag, 09.03.2024, gegen 18:30 Uhr, verständigten Zeugen den Notruf der Münchner Polizei, da es in der Holzstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen sei in

deren Verlauf auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

Als mehrere Streifen an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, wurden nur noch der 21-Jährige

und sein 23-jähriger Begleiter, beide mit Wohnsitzen München, festgestellt. Sie gaben an,

dass sie sich an der Örtlichkeit niedergelassen hatten und im weiteren Verlauf eine ihnen

unbekannte Person aus dem Anwesen kam. Zunächst kam es zu einer verbalen

Auseinandersetzung. Im Rahmen dieses Streits ging die Person zurück in das dortige

Anwesen und kam mit einem Messer wieder heraus. Der 21-Jährige und der 23-Jährige

wurden durch die unbekannte Person im weiteren Verlauf leicht verletzt.

Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich die unbekannte Person vom Tatort entfernt. Im

Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in

München, festgenommen werden.

Der 40-Jährige schilderte, dass er im Rahmen dieses Streits durch die beiden beleidigt

und vom 23-Jährigen mit einer Glasflasche beworfen wurde. Dabei wurde er an der Hand

verletzt.

Der 40-Jährige wurde unter anderem wegen Beleidigung und zweifacher gefährlicher

Körperverletzung angezeigt. Der 23-Jährige wurde wegen Beleidigung und gefährlicher

Körperverletzung angezeigt. Der 21-Jährige wegen Beleidigung.

Bei dem Einsatz waren 17 Streifen beteiligt.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 24 (u.a. Körperverletzungsdelikte).