Jan Delay & Disko No.1 – Best Of 25 Years – Die Tour! – 04.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

25 Jahre Musikgeschichte – 25 Jahre Jan Delay! Die deutsche Pop-Ikone kehrt am 4. Juli 2024 nach einer ausverkauften Show im Jahr 2023 zurück in die Tollwood Musik-Arena. Gemeinsam mit seiner Band Disko No.1 wird es auf der „Best of 25 Years“ Sommertournee Zeit für einen feierlichen Rückblick auf seine größten Hits. Inspiriert von Rock, Rap, Reggae, Funk, Soul und allem, was dem Sänger mit markanter Stimme vor die tanzenden Füße kommt, lässt sich seine Musik nicht in eine Schublade stecken. Jetzt Tickets sichern!

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

ZEIT

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

Tickets >>