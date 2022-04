Jazzschool öffnet in Jubiläumsjahr wieder analog ihre Pforten für Besucher

Auf der Pasinger Würminsel hat der Verein Neue Jazzschool München vor 15 Jahren eine staatlich anerkannte Berufsfachschule für Musik und eine private Musikschule unter einem Dach vereint. Diesen musikalischen Experimentierraum konnten Interessenten Corona bedingt über 24 Monate nicht vor Ort kennen lernen. Pünktlich zum Jubiläum stellt die Jazzschool ihr Ausbildungs- und Unterrichtsprogamm wieder bei einem analogen Infotag vor. Am 7. Mai haben Besucher von 11 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Dozenten beim Unterrichten über die Schulter zu schauen und sich einen Vorgeschmack auf die Berufsfachschul-Aufnahmeprüfung zu holen.

„Mit der Gründung unserer Berufsfachschule haben wir unser Angebot 2007 um eine staatlich anerkannte Vollzeitausbildung erweitert – ein wichtiger Schritt für uns. Seitdem ist es aber auch nicht mehr ganz so einfach rüberzubringen, welche Bandbreite die Jazzschool unter ihrem Dach bietet. Schon unsere Berufsfachschüler haben ganz unterschiedliche Ziele: Sie bereiten sich auf ein Hochschulstudium vor, wollen einen staatlichen Schein als Musikpädagogen oder legen den Grundstein zur Fachlehrerausbildung für allgemeinbildende Schulen und vieles mehr. Und unser Offenes Unterrichtsprogramm nutzen Profis, die sich stilistisch bereiter aufstellen wollen, genauso wie Hobbymusiker, die erst angefangen haben, ein Instrument zu lernen, aber keinen klassischen Unterricht möchten“, beschreibt der 2. Vereinsvorstand und Berufsfachschulleiter Franz-David Baumann.

Dieses Spektrum möchte der Neue Jazzschool München e.V. bei seinem Tag der offenen Tür erlebbar machen. Zukünftige Bewerber seiner Berufsfachschule für Rock, Pop und Jazz bekommen bei einem kurzen Vorspiel bzw. Vorsingen individuelle Tipps für die praktische Aufnahmeprüfung. Dafür müssen sich Interessenten bis 29. April 2022 unter mail@jazzschool.de vorab anmelden. Ein schriftlicher Probetest vermittelt einen Eindruck von den notwendigen musiktheoretischen Vorkenntnissen für die Vollzeitausbildung.

Dozenten wie Andreas Keller, Schlagzeuger der „Spider Murphy Gang“, oder Alexander von Hagke, der bei Martin Grubingers „Percussive Planet“ sowie an der bayerischen Staatsoper Klarinette, Querflöte und Saxophon spielt, stellen ihren Instrumental- und Gesangsunterricht vor. Wer mit anderen unter Anleitung Musik machen möchte, erfährt mehr über die offenen Bandworkshop der Jazzschool. Außerdem bekomme Besucher einen Einblick in das schuleigene Tonstudio und erfahren, welche digitalen Werkzeuge in Fächern wie Musikproduktion und Recording zum Einsatz kommen.

Ein Info-Punkt steht für allgemeine Fragen zu Anmeldeverfahren, Voraussetzungen oder Ausbildungszielen zur Verfügung. Das detaillierte Programm zum Tag der offenen Tür gibt es auf www.jazzschool.de.