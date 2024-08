Juli billigster Tank-Monat des Jahres für Dieselfahrer

31. Juli markiert Jahrestiefststand bei Diesel-Kraftstoff / auch Super E10 im Juli gegenüber Vormonat etwas günstiger

Die Fahrer von Diesel-Pkw konnten im Juli von den niedrigsten Kraftstoffpreisen des Jahres profitieren. Das ergibt die monatliche ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise vom Juli 2024. Danach war der durchschnittliche Preis des Selbstzünderkraftstoffs an den deutschen Tankstellen in keinem anderen Monat des Jahres niedriger als im vergangenen Monat. Ein Liter Diesel kostete im Schnitt 1,652 Euro und damit 0,5 Cent weniger als im Juni.

Auch der Preis für Super E10 ging im Juli gegenüber dem Vormonat zurück. Laut ADAC lag der durchschnittliche Preis bei 1,769 Euro, nach 1,776 Euro im Juni. Am wenigsten mussten die Fahrer von Benziner-Pkw jedoch im Januar 2024 mit einem Monatsmittel von 1,732 Euro je Liter Super E10 bezahlen.

Ebenfalls erfreulich für Diesel-Fahrer fiel das Monatsende aus: Diesel kostete am 31. Juli im Tagesdurchschnitt 1,619 Euro – das war nicht nur der billigste Tag des Monats, sondern sogar des gesamten bisherigen Jahres 2024. Am teuersten tankten Dieselfahrer am 3. Juli mit 1,687 Euro. Super E10 war am 24. Juli mit 1,747 Euro am preiswertesten und am 7. Juli mit 1,790 Euro am teuersten.

Begünstigt wurde der Preisrückgang an den Zapfsäulen maßgeblich durch die im Monatsverlauf gesunkenen Rohölpreise. So lag der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent Anfang Juli zeitweise bei über 87 US-Dollar, gegen Ende des Monats kostete ein Barrel hingegen nur noch rund 78 Dollar.

Autofahrer können beim Tanken viel Geld sparen, wenn sie einige Regeln befolgen. So sollte man eher abends tanken. Eine ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im Mai zeigt, dass zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr die Preise am niedrigsten sind. Morgens um 7 Uhr sind die Spritpreise dagegen sechs bis sieben Cent höher. Außerdem sollten die Verbraucher die Preise der verschiedenen Tankstellen vor dem Tanken vergleichen und nach Möglichkeit die günstigste Tankstation ansteuern. Zudem sollte man Autobahntankstellen meiden – hier werden im Schnitt 40 Cent je Liter mehr fällig.

Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der „ADAC Drive App“, die die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.