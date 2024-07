Kaltenberg: Das Turnier kann beginnen!

Heute fand die lang erwartete Pressekonferenz des Kaltenberg Ritterturniers 2024 statt, bei der die Macher der spektakulären Show sowie die Hauptprotagonisten vorgestellt wurden.

Das diesjährige Ritterturnier verspricht wieder einmal ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, bei dem die Dressur und die Fahnenparade als Höhepunkte eines rauschenden Ritterfestes geplant sind. Dieses Fest wird zu Ehren von Ulrich, dem Starken, auf Schloss Kaltenberg gefeiert.

Doch die Geschichte nimmt eine dramatische Wendung: Der Schwarze Ritter Wolfsbarth verfolgt eigene, finstere Pläne. An seiner Seite kämpfen eine Reihe faszinierender Charaktere, darunter Attila, der Mongole, Ritter Eberwin in seiner eindrucksvollen Wildschweinrüstung, die tödliche Lyssa mit ihrer vergifteten Lanze und Kato, der Tsunami, ein erfahrener Samurai. Diese illustren Kämpferinnen und Kämpfer bringen ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Geschichten in die packende Handlung ein.

Doch bevor sich die Ritter am Samstag, den 13. Juli 2024, erstmal in der Arena auf Schloss Kaltenberg duellieren, gehört Schloss Kaltenberg eine Nacht lang den Gauklern, die das Publikum mit fantastischen Darbietungen unterhalten. Wir laden Sie herzlich ein, am Freitag, den 12. Juli 2024, die legendäre Gauklernacht mit uns zu feiern.