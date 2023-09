Keine Bierzeltreden auf der Oidn Wiesn! Dafür viel Gesang mit Traudi Siferlinger und Monika Gruber im Volkssängerzelt Schützenlisl

„A Musi, a Gsangl und a Gaudi dazua“. Neben traditionellem Volksgesang singen die Kabarettistin und Stadtrat, Roland Hefter, ihr neues Wiesnlied „I bin fidel“ im Duett.

Volksfestwirt Lorenz Stiftl und seine Frau Christine freuen sich mit Traudi Siferlinger, künstlerische Leiterin, das Volkssänger-Publikum des 188. Oktoberfestes in der Schützenlisl zum zweiten Mal mit Gesang und Gaudi zu unterhalten. Schauspielerin Monika Gruber sticht das Holzfass von Augustiner auch zum zweiten Mal an.

„Für das Kulturprogramm musste eine Koryphäe her, die die Volkssänger-Tradition genau kennt und selbst lebt. Die Wirtshausmusikexpertin Traudi hat dieses Jahr noch weitere spannende Volkssängergruppen eingeladen.“ schwärmt Lorenz Stiftl. Neu dabei: Die 3 Pirkenseer Dorfheiligen, Ebbser Kaiserklang, Luiss Leitn Muse, Michi Schneider, Riederinger Musikanten, Roland Hefter und Zwoagschroa. „Singa is unser Freud, von in der Früah bis auf dNacht“, sagt Traudi und will zum Mitsingen begeistern. Sie spricht besonders Schulklassen an: “Wir werden Volkssänger”. Dienstags, 19. u. 26.09.2023 leitet Traudi die Singstunde um 11.00 Uhr. Die jungen Sänger und Sängerinnen werden von ausgezeichneten Musikgruppen begleitet. Die Kinderlieder dazu sind im Liederheft. Sie erfahren auch die Geschichte der Volkssänger in Kurzform. Anmeldung: singen@stiftl.de

„TRAU-DI SINGA!“ – OFFENE BÜHNE FÜR ALLE!

Lustig und kreuzfidel – hoam gema net so schnell. Solisten oder Gesangsgruppen, ob Jung oder Alt, sind gefragt, die Couplets, Wirtshaus- oder auch eigene Lieder singen. Es gibt noch wenige Plätze für Donnerstag, 28.09.2023. Der 21.09.2023 ist bereits ausgebucht. Bewerbung unter: singen@stiftl.de.

Wiesnschmankerl 100 % regional – 36 mal Bio

Küchendirektor Jim Reutemann kreiert mit seinem Kollegen Max Lienert Menüs, die auch Vegetariern und Veganern das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Bio-Bayern, Fairtrade, Fisch aus Bio-Zucht gehören genauso auf die Karte, wie Bio-Bayern-Käse, -Backwaren, -Knödel und Bio-Weine. BIO-Gemüse und -Salate der Familie Kottermair lassen die Stiftls vom “Hilfswerk Regenbogen“ schnibbeln. Sie beschäftigen zu 50% Menschen mit psychischer Behinderung und Langzeitarbeitslose mit sozialen Problemen an speziell angepassten Arbeitsplätzen im Gastronomiebereich und Lebensmittelverarbeitung, die Bio Bayern zertifiziert sind.

Ebenfalls stolz ist Wirtsfamilie Stiftl auf ihre hauseigenene Metzgerei, die das zertifizierte Bayerische Festzelt in aller Früh mit frischen Wurstwaren und Fleisch versorgt. 95 % davon sind vom BIO-Bayern zertifizierten Hof des Bauern Michael Beer, Beerhof, sonst „Geprüfte Qualität Bayern“. Dazu wird Augustiner Oktoberfestbier vom Holzfass und Weißbier von Hacker Pschorr im Festzeltbetrieb ausgeschenkt, der zusammen mit Climatepartner einen Ausgleich für den regionalen Naturschutz anstrebt.

Lorenz Stiftl sieht eine weite Zukunft für die Schützenlisl: „Die echte bayerische Tradition und das aufrichtige Mitanand ist in der heutigen Welt noch mehr gefragt als je. Gäste wollen gut unterhalten werden, sich dabei sicher fühlen und bekommen mit authentischen Angeboten für Kultur und Speisen Vertrauen. Das macht München für die Welt aus.“

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN: Bierausschank täglich (16.09. ab 12.00 Uhr): 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr. Das Zelt schließt um 23:30 Uhr.

ORT: Das Zelt befindet sich auf der Oidn Wiesn. Zugang über U-Bahn Poccistraße.

FÜR GÄSTE MIT HANDICAP: Behinderten WC gut zu erreichen, Speise- und Getränkekarte in Brailleschrift, durch halbe Bänke, kann bei Bedarf schnell gehandelt und weitere Plätze zugewiesen werden.

RESERVIERUNG: +49 89 3509666-16 oder www.stiftl-oktoberfest.de . Der Eintritt auf die Oide Wiesn kostet 4 €, diese Einlassbänder werden mit den Marken erworben.

GETRÄNKEPREISE: Augustiner Oktoberfestbier vom Holzfass 1,0 l – 13,80 Euro. Weißbier von Hacker-Pschorr 0,5 l – 7,50 Euro, Apfelschorle 0,5 l – 6,20 Euro.

SITZPLÄTZE: Innen 1384 – Außen, Biergarten 400

