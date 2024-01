Kinderfasching „Abfahrt auf Gleis 4“: Ein kunterbuntes Spektakel am 03.02.2024 für die kleinen Faschingsfans!

Der Kinderfasching „Abfahrt auf Gleis 4“ verspricht ein unvergessliches Mitmach-Erlebnis voller Spaß, Kreativität und Überraschungen für alle kleinen Faschingsenthusiasten! Am Samstag, den 03.02., von 14:00 bis 17:00 Uhr, lädt das Team vom Giesinger Bahnhof, Tobizaubert und die Eigenmacherei zu einem wilden Kinderfasching im ein.

Die Kinder erwartet ein bunter Mix aus Jonglieren, Musik, Zauberei, Basteln und vielem mehr! Hier ist für jeden etwas dabei, egal ob als aktiver Teilnehmer oder neugieriger Zuschauer. Jede*r darf sein wie er mag und sich nach Herzenslust austoben. Unter anderem stehen folgende spannende Aktivitäten auf dem Programm: Taschenstempeln, Jonglierbälle basteln, Luftballontiere kreieren, Ballparcours meistern, Teststrecke erkunden, Jonglieren & Zaubern.

Als besonderes Highlight erhalten Kinder, die sich zum Thema „Bahnhof“ verkleiden, eine Freikarte für ein Kindertheaterstück!

Der Kinderfasching richtet sich an Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren. Während die kleinen Gäste sich vergnügen, haben ihre Eltern die Möglichkeit, am „Bahnsteig“ auf sie zu warten, sei es vor der Tür oder bei einer Tasse Kaffee in gemütlicher Atmosphäre. Für kleinere Geschwisterkinder ist eine Begleitperson erforderlich, da einige Bastelangebote etwas anspruchsvoller sind.

Datum: Samstag, 03.02.

Uhrzeit: 14:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Kulturzentrum Giesinger Bahnhof, Giesinger Bahnhofplatz 1 in München

Eintritt: frei (Spenden sind gerne gesehen)

Karten: https://pretix.eu/giesinger-bahnhof.de/Abfahrt-2/

Anmeldung: Zur Planung freuen wir uns über eine Anmeldung. Der Besuch des Kinderfaschings ist jedoch auch ohne Anmeldung möglich.

Kommen Sie vorbei und erleben einen unvergesslichen Nachmittag voller Spaß und Unterhaltung!