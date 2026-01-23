Kindertagesstätte am Agilolfingerplatz spendet 457,73 Euro an die Stiftung Kinderklinik München Schwabing

Große Freude bei der Stiftung Kinderklinik München Schwabing: Der Städtische Kinderhort am Agilolfingerplatz in München-Giesing hat eine Spende in Höhe von 457,73 Euro übergeben. Dr. Armin Grübl durfte die Spende persönlich im Kinderhort entgegennehmen.

Neben der Geldspende wartete auf die Vertreter der Stiftung eine besonders herzliche Überraschung: Die Hortkinder hatten im Rahmen eines Projekts eine Palme gestaltet, die mit zahlreichen liebevoll gebastelten Tieren geschmückt war. Jedes dieser Tiere ist mit einem persönlichen Genesungswunsch versehen und wird nun als Geschenk an die kleinen Patientinnen und Patienten der Kinderklinik München Schwabing weitergegeben.

Der gespendete Betrag stammt aus dem Erlös des Weihnachtsbasars des Kinderhorts, bei dem die Kinder selbstgebastelte Weihnachtsgeschenke verkauft hatten. Mit großem Engagement und viel Kreativität zeigten die jungen Beteiligten dabei eindrucksvoll, wie Solidarität und Mitgefühl schon früh gelebt werden können.

Die Stiftung Kinderklinik München Schwabing bedankt sich herzlich bei allen Kindern, Erzieherinnen und Erziehern sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Städtischen Kinderhorts am Agilofingerplatz für diese vorbildliche Aktion. Ein starkes Zeichen dafür, wie schön es ist, wenn Kinder an Kinder denken, die krank oder in Not sind.